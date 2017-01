Ko se prebudijo tudi v zibelki ameriškega sna

Meryl Streep se je v svojem odmevnem zahvalnem govoru na podelitvi zlatih globusov zavzela za zaščito priseljencev in svobodo novinarjev ter obsodila "hollywoodsko" nastopanje novoizvoljenega ameriškega predsednika

Mery Streep med govorom na podelitvi zlatih globusov

© YouTube / NBC

Čeprav je danes na Zlatih globusih slavil romantični muzikal Dežela La La, ki prodaja ameriški sen in vsebuje ves kič in blišč, ki ga Hollywood premore, je podelitev nagrad, ki so nekakšna napoved še prestižnejših oskarjev, zasenčil govor igralke Meryl Streep. Slednja je svojih pet minut izkoristila za kritiko novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa in se zavzela za podporo novinarjem, ki jih bodo ZDA za "napredek" še kako potrebovale. Zlate globuse namreč podeljuje "tuji tisk" v Hollywoodu. Legendarna igralka je ob prejetju nagrade Cecil B. DeMille v čustvenem govoru med drugim izpostavila Trumpovo nesprejemljivo norčevanje iz invalidnega novinarja ("Nespoštovanje vodi v nespoštovanje. Nasilje rodi nasilje.") in pomembnost raznolikosti, saj je tudi Hollywood poln priseljencev ("Če vse vržemo ven, ne boste imeli za gledati nič drugega kot nogomet in borilne veščine.").

Njen govor so v tišini in vmesnimi aplavzi z resnimi obrazi spremljali vsi v občinstvu. Lahko bi rekli, da je imela njihovo popolno pozornost. Kar kaže na to, da se je morda tudi Hollywood, tovarna sanj, kjer umetnost posnema življenje, začel zavedati resnosti situacije, v kateri se je znašla ne zgolj Amerika, temveč tudi Evropa in z njima celoten svet. Ksenofobija, sovraštvo in fašizem namreč ne poznata državnih meja, rase ali celine.

Meryl Streep je svojo nastop začela z vprašanjem, kdo sploh sestavlja Hollywood, in odgovorila, da kup ljudi, ki so prišli z vseh koncev države in sveta. Kup ljudi, ki v svojih filmskih vlogah nato ponovno igra ljudi, ki so prišli od vsepovsod. Kot dokaz je naštela kopico v dvorani prisotnih igralcev in igralk, ki so se rodili na drugih koncih sveta, nato odrasli nekje drugje, se šolali spet v nekem drugem kraju in na koncu pristali tu – v Hollywoodu.

Nagrajena igralka je poudarila, da je v zadnjem letu videla številne dih jemajoče nastope, da pa jo je eden od njih še posebej presenetil. A ne pozitivno. "V tem nastopu ni bilo nič dobrega, je pa učinkovito opravil svoje delo. Ciljno občinstvo je spravil v smeh, da so pokazali zobe. Šlo je za trenutek, kjer je oseba, ki je bila izbrana, da zasede najpomembnejše mesto v naši državi, oponašala invalidnega novinarja. Ponižala ga je, ker ima to moč, privilegiranost in se zaveda, da se ponižani ne more v isti meri boriti nazaj. To mi je zlomilo srce in tega še vedno ne morem pozabiti, saj se ni zgodilo v filmu, šlo je namreč za resnično življenje," je opozorila Meryl Streep in dodala, da s tem, ko nekaj takšnega naredi oseba na tako pomembnem javnem položaju, v svet pošlje sporočilo, da je to dovoljeno, legitimizirano. Ko vplivni izkoristijo svoj položaj tako, da napadajo druge, izgubimo vsi, je sklenila in dodala, da prav zato potrebujemo načelne novinarje, ki na tovrstne izpade vsakič znova opozorijo. Vse prisotne je nato pozvala, naj se ji pridružijo v boju, da zaščitijo svobodo novinarjev ter tako skupaj strmijo k obvarovanju resnice.

uNXgjnBpxGI

In če se za konec vrnemo k podelitvi nagrad oziroma nagrajencem. Dežela La La, kjer Los Angeles pravzaprav igra samega sebe, je domov odnesla kar sedem zlatih globusov - zmagala je namreč v vseh sedmih kategorijah, v katerih je bila nominirana. To, da bi en sam film osvojil več kot štiri zlate kipce, se ni zgodilo že vse od leta 1979, ko jih je kriminalna drama Midnight Express domov odnesla šest, kar je bil do zdaj tudi rekord. A letošnjih Zlatih globusov si po slednjem ne bo spomnil nihče. A nič za to. Včasih (takšni trenutki so sicer res redki) se zgodi, da Hollywood zasenči samega sebe. In to zaradi pravih razlogov. Ponavadi takrat, ko vlogo Hollywooda prevzamejo nekje drugje – denimo v Beli hiši.

NxyGmyEby40