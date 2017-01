Jutri v Ljubljani shod proti Zakonu o tujcih

Svoje nestrinjanje boste lahko izkazali v petek, 20. januarja, ob 12. uri na Trgu republike v Ljubljani.

"Ko se bo odbor DZ za notranjo politiko lotil obravnave sprememb zakona o tujcih, bomo besedo dali begunkam in beguncem. Ob 12. uri bomo na Trgu republike začeli branje pričevanj ljudi, ki so morali zbežati pred vojnami in preganjanjem. Predlagane spremembe zakonodaje bi omogočile oblastem, da avtomatično odrečejo vstop osebam, ki bi prispele na mejo, ali pa jih po vstopu privedejo nazaj do meje in napotijo v državo, iz katere so vstopili," so zapisali organizatorji shoda proti Zakonu o tujcih Amnesty International Slovenije.

Koga bodo predlagane spremembe dejansko prizadele, bodo udeleženci shoda prikazali z branjem pričevanj beguncev, ki so jih iz prve roke zbrali Amnesty International, novinarke in novinarji, UNHCR in druge organizacije. Polge prebiranja pričevanj bodo svoje osebne izkušnje delili tudi nekateri begunci v Sloveniji.

Več informacij o branju pričevanj in analizo zakona lahko najdete na straneh Amnesty International.

Več o zloglasnemu Zakonu o tujcih pa tudi na spletni strani Mirovnega inštituta.