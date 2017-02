Gospod predsednik, boste ustavili konje?

Novela zakona o tujcih je bila potrjena na seji matičnega delovnega telesa, v Državnem zboru in v Državnem svetu. Zakon lahko sedaj ustavi predsednik Republike Slovenije.

Predsednik republike in Naomi Campbell. Borut Pahor je fotografijo objavil na Instagramu, ob njej pa pripisal "res lepi trenutki". Teh lepih trenutkov pa bo, če ne bo ukrepal, v Sloveniji lahko zmanjkalo za begunce in migrante. Za to bo poskrbel zakon o tujcih.

© Instagram / Borut Pahor

Inštitut Danes je nov dan je na svoji spletni strani pripravil obrazec za elektronsko pošto, ki jo lahko pošljete predsedniku republike Borutu Pahorju in mu namignete, kaj bi v primeru novega zakona o tujcih, storil človek. Pahor medtem na svojem profilu na Instagramu objavlja fotografije z manekenkami, nogometnimi žogami in smetarji. O družbeno pomembnih vprašanjih in človekovih pravicah pa nič. Čas se izteka. Osnutek pisma objavljamo spodaj v celoti. Če ga želite poslati tudi vi, kliknite tu.







Spoštovani gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije,

26. januarja je slovenski parlament sprejel novelo zakona o tujcih, opredelil pa je tudi, da za njeno aktiviranje zadostuje že navadna večina, torej 46 glasov.

Številni pravni strokovnjaki, nevladne organizacije ter predstavniki civilne družbe smo že pred sprejetjem novele opozarjali, da novela zakona ni v skladu z mednarodnim pravnim redom, da krši v Sloveniji ratificirane mednarodne pogodbe, Ustavo RS ter v njej opredeljene temeljne človekove pravice. Svojo zaskrbljenost ob morebitnem sprejemu novela zakona je v pismu slovenskemu predsedniku vlade utemeljeno izrazil tudi generalni sekretar Sveta Evrope, Thorbjørn Jagland.

1. februarja Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na novelo zakona o tujcih.

Glede na vaše izpričano nasprotovanje zapiranju meja in vzponu nacionalizma, vas pozivamo, da se z moralno avtoriteto, ki jo uživate med prebivalci in prebivalkami Slovenije, zoperstavite podpisu zakona. Svojo ustavno pristojnost razglašanja zakonov lahko uporabite za opozorilo, da je tudi izjemne in težke situacije mogoče reševati v okvirih pravne države in spoštovanja človekovih pravic. V tem trenutku ste edini, ki lahko spodbudi ponoven razmislek o zakonu, ki v slovensko družbo uvaja nepravo kot vrednoto.

Tako ste edini, ki uredbo lahko ustavite, saj Ustava RS v svojem 91. členu določa: »Zakone razglaša predsednik republike najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu.«

Podoben primer v slovenski zgodovini obstaja – februarja 2006 je takratni predsednik RS dr. Janez Drnovšek zadržal podpis po svojem prepričanju pretirano restriktivnega zakona o azilu, razmišljal je celo o ustavni presoji.

Verjamem, da je sprejeta novela zakona nehumana, da ne spoštuje zavezujočih mednarodnih pravnih aktov in človekovih pravic, da podpihuje nestrpnost in ksenofobijo. Menim, da je potrebno sprejem take novela zakona nujno preprečiti, saj želim živeti v solidarni, napredni družbi. Verjamem v odprto Slovenijo, ki spoštuje različnost in človečnost, zato vam pišem. Pozivam vas, da novela zakona o tujcih ne podpišete.

S spoštovanjem!