Varuhinja z zakonom o tujcih na ustavno sodišče

Vlasta Nussdorfer bo zelo verjetno zahtevala ustavno presojo zakona, ki je sprožil nesoglasja tudi med Mirom Cerarjem in Milanom Brglezom

Zakon o tujcih je sprožil nesoglasja tudi med Mirom Cerarjem in Milanom Brglezom

© Državni zbor

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo zaradi nedavno sprejete novele zakona o tujcih zelo verjetno zahtevala ustavno presojo, smo izvedeli. Zaradi sprejetja novele je sicer prišlo v največji vladajoči stranki SMC do notranjega spora med predsednikom stranke, predsednikom vlade Mirom Cerarjem, in podpredsednikom stranke ter predsednikom parlamenta Milanom Brglezom. Cerar je tako prejšnji teden zahteval od Brgleza odstop z mesta podpredsednika SMC - zaradi javnega nasprotovanja spremembam zakona o tujcih. Brglez je tako glasoval zaradi ustavnopravnih pomislekov, kot je pojasnil sam.

A kdo ima prav, Brglez ali Cerar, bo presodilo ustavno sodišče. Iz urada varuhinje so nam odgovorili, da spremljajo razvoj dogodkov v zvezi z novelo in že tudi obravnavajo gradivo: »Ker je novela začela veljati, ne izključujemo možnosti, da se jo bo varuh odločil izpodbijati z zahtevo za oceno ustavnosti pred ustavnim sodiščem republike Slovenije.« so sporočili in dodali, da pa bo »varuh odločitev sprejel na podlagi lastne ocene, ali gre zakon izpodbijati ali ne - torej neodvisno od dosedanjih sicer v javnosti izraženih mnenj o zakonu.«

A Nussdorferjeva je nedavno v kolumni za portal Ius info že objavila svoj komentar z naslovom »Se iz zgodovine lahko česa naučimo?«V njem je zapisala, da smo danes priča novim vojnam, mučenju, begu milijonov ljudi. "Časi niso lahki in so povsem nepredvidljivi, kar je zelo ugodno za ekstremna razmišljanja. Mnogi se sklicujejo na korist množic, predvsem domačih. Veliko jih je. Nekateri so še tiho. Toda čutiti je nemir, uporništvo, besedne vojne," je zapisala.

Ravno ta teden pa naj bi po naših informacijah glavni ustanovni člani SMC, to so ekonomist Aleksandar Kešeljević, Mitja Sojer, lastnik frizerskih salonov, in Erik Kopač, Cerarjev svetovalec za nacionalno varnost, na sestanku pri predsedniku vlade poskušali ugotoviti, kako v stranki naprej po razkolu.