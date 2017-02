Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

Dr. Dragan Petrovec, penolog

Dr. Dragan Petrovec je raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo in profesor na ljubljanski Pravni fakulteti, nekaj let je bil tudi vodja ženskega zapora na Igu, kjer je eksperimentalno in uspešno uvedel bolj odprt režim. Vseskozi zagovarja drugačen pogled na kaznovanje, ne zagovarja represije, je velik nasprotnik dosmrtnega zapora in, jasno, tudi smrtne kazni.

Ob umoru, ki je bil pred dnevi v živo predvajan na Facebooku, se postavlja več vprašanj, zakaj se je zgodil, kakšno vlogo so imela pri njem družabna omrežja, zakaj so si ga ljudje s tako slastjo ogledovali. Petrovec odgovarja, da to ni nič novega, ne umor ne naslajanje množice nad še tako nesmiselnim nasiljem, v vsakem izmed nas se skriva kanček zla.

Čeprav se Petrovec vseskozi ukvarja z nasiljem in krvjo, ima tudi hudomušno plat. Pred dobrim mesecem je izšla drobna in zabavna knjižica njegovih humoresk Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe.

Pred dnevi se je zdelo, da je Slovenija neka druga država, v Izoli je nekdo po ulici vlekel truplo, streljalo se je v Kidričevem, po avtocesti je avtomobil drvel z 203 kilometri na uro, na Facebooku si si lahko v živo ogledal umor. Se varnostne razmere slabšajo?