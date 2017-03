Perspektivni kader

Marjanca Scheicher – od Kešpičke do novinarke v službi resnice

Marjanca Scheicher, okrepitev Nove24TV z nagrado zlati stojan za nadpovprečne domače dosežke v zabavni industriji za odrasle.

© Vesmin Kajtazović

Nova24TV, medij v službi resnice, ima novo pridobitev. To je 34-letna novinarka in pisateljica Marjanca Scheicher. Njenega imena še nismo zasledili v »resnih« medijih, saj je večji del kariere sodelovala s tabloidno revijo Nova, kjer je ustvarila mariborskega »slavčka« in samopromotorja Damjana Murka. Napisala je tudi njegov življenjepis. Ni pa pisala zgolj o njem, zanimajo jo veliki zvezdniki, napisala je tudi knjigo o pornesi La Toyi in še nekaj erotičnih romanov. Med najbolj razvpitimi sta dva dela knjige Kešpička, pa tudi delo Obsedenci, ki govori o najboljših prijateljicah, starih od 25 do 30 let, ki sta še vedno samski in na lovu za bogatimi poslovneži. Glede odprtosti do seksualnosti je nekje na ravni Vesne Vilčnik iz kluba Češplja, ki je med tem Novo24TV že zapustila.

Erotika je Marjanci zelo blizu. Leta 2011 je prejela zlatega stojana, slovenskega oskarja za nadpovprečne domače dosežke v zabavni industriji za odrasle, ki ga komisija, sestavljena iz dejavnih članov in simpatizerjev Zavoda za kulturo pornografije 69, podeljuje na mednarodnem erotičnem sejmu Erotika 69. Idejni vodja Max Modic je takrat njeno nominacijo med drugim obrazložil z besedami, da Marjanci ležijo »vroče in razgaljene teme« in da je tudi »izvrstna organizatorka odmevnih dogodkov«.

Morda je zato toliko nenavadneje, da k njej hodijo po nasvete starejše konservativnejše državljanke. Celo Angelca Likovič. Ko so jo povabili k sodelovanju na Pop TV, da bi bila komentatorka v Kmetiji slavnih in Big Brotherju, je za mnenje povprašala Marjanco. Kot je Angelca pred leti povedala za revijo Lea, se Marjanca zaveda, da je »družina ena izmed najbolj pomembnih vrednot, in vedno poudari, da ima moža in otročka, ni čakala do 30., 35. leta«. Marjanca ima sicer Angelco za teto in res sta v sorodu, Angelca je že dolga leta poročena z bratrancem Marjančinega očeta.

Delo Marjance Scheicher zdaj lahko na Janševi televiziji spremljate v pogovorni oddaji Iz oči v oči, kjer gosti estradnike, med katerimi nekateri svarijo pred »tistimi od dol« (glasbenik Jernej Jung), za spletni portal te televizije pa rada napiše tudi kakšno o nevarnosti nasilnih migrantov v Sloveniji. Od estrade do resnega, verodostojnega novinarstva v službi resnice je samo korak.