Poljska je dokaz, kako nemočna je EU

Britanci so s pridržanjem na letališču preprečili poljskemu skrajnežu, da bi širil sovraštvo na zborovanju britanskih skrajnih desničarjev

© Pixabay

Konservativna poljska vlada z ukrepi, ki jih sprejema, že ves čas dokazuje, kako nemočna je dejansko EU, čeprav so ji države članice v zadnjih letih prepustile precej suverenosti. Bruseljskim evropskim funkcionarjem in uradnikom v sporu z državami, kjer vladajoča politika odločno vztraja pri svojem, tudi takrat, ko so ogrožene človekove pravice in svoboščine, ostajajo le besede. Andre Tauber v die Welt nadalje ugotavlja, da je Bruslju v zadnjih letih kljub temu sicer uspelo odvrniti predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana, da najhujših namer ni izvedel, v Romuniji je vlada razveljavila sporno protikorupcijsko zakonodajo, a to je bila bolj posledica protestov državljanov kot zahtev Bruslja.

Na Poljskem so vsa opozorila Bruslja do zdaj naletela na gluha ušesa. O sodni reformi se evropska komisija s konservativno vlado prereka že leto dni. Vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS) je delo ustavnega sodišča spremenila tako, da je to ne bi več moglo brez ovir kontrolirati. Potem, ko je evropska komisija januarja lani zaradi tega proti Poljski uvedla postopek, je vlada zakon sicer spremenila, še vedno pa zavrača zahtevo, da mora na novo imenovati tri ustavne sodnike. Z njimi je zamenjala ustavne sodnike, ki jih je imenovala prejšnja vlada.

Evropska komisija mora zdaj odločiti, ali bo spor zaostrila in dvignila na višjo raven, na kateri se postopek v skladu s 7. členom evropskih pogodb lahko konča z odvzemom glasovalnih pravic Poljski. Toda to je le teoretična možnost, saj ni realno pričakovati, da bo zanjo glasovalo vseh preostalih 27 članic EU. Madžarska je že napovedala veto. EU je zveza suverenih držav, na katere je težko izvajati politični pritisk, razlaga Zsolt Darvas, raziskovalec na bruseljskem inštitutu Bruegel.

Poljaki pa ne povzročajo sivih las le evropskim funkcionarjem v Bruslju. Britanske oblasti so prijele poljskega duhovnika Jaceka Miedlarja, ki sodi med vodilne aktiviste skrajne desnice na Poljskem, poroča Guardian. Britanska policija ga je pridržala po pristanku na letališču Stansted, da bi mu preprečila udeležbo na shodu skrajnih desničarjev Britain First proti Muslimanom.

Jaceka Miedlarja je lokalna katoliška cerkev izločila zaradi nacionalističnih govorov, ki jih je imel na zborovanjih skrajnih desničarjev. Aktivisti proti rasizmu v Veliki Britaniji so opozarjali, da bi s svojimi stališči lahko radikaliziral 830 tisoč Poljakov, ki živijo v Veliki Britaniji. Zato so pozvali policijo, naj ga pridrži že na letališču.

Rafal Pankowski iz vodilne poljske protirasistične organizacije Nikoli več pravi, da je Miedlar na svojih govorih, s katerimi seje sovraštvo, »izredno« zagrizen. Novica, da so ga v Veliki Britaniji pridržali, je bila objavljena v vseh glavnih poljskih medijih.