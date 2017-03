Alja Predan odstopila z mesta umetniške direktorice Festivala Borštnikovo srečanje

© Boštjan Lah, Matej Kristovič

Dramaturginja, prevajalka in teatrologinja Alja Predan s 30. aprilom zapušča mesto umetniške direktorice Festivala Borštnikovo srečanje. Pravi, da se je za ta korak odločila iz osebnih razlogov, verjame pa, da je svoje delo opravljala vestno, predano in pošteno. "Dosegla sem vse, kar sem v tem trenutku lahko. V danih okoliščinah nimam motivacije, ki sem jo imela. Sem človek, ki je zelo zagnan, predan – tak je tudi moj priimek – in ko izgubim svoj notranji polet, iščem drugo priložnost."

"V preteklem letu je bilo veliko nepredvidljivih situacij, nenadoma so se odnosi spremenili iz meni popolnoma neznanih razlogov, stvari so se nepredvidljivo zaostrile. Lani je tik pred začetkom festivala zaokrožilo pismo z zahtevo po mojem odstopu, zgodil se je tudi tihi bojkot domačega gledališča, ki je med festivalom odšlo na dve gostovanji v tujino, nas pa pustilo z osiromašenimi resursi in brez domačih igralcev, ki so bili dotlej zmerom ljubeznivi gostitelji kolegov iz drugih gledališč," pravi Predanova.

Pred časom je dobila pobudo po skupnem obeleževanju smrti Tomaža Pandurja v letošnjem letu in se z njo takoj strinjala, saj je to napovedala že ob lanskem zaključku festivala, a se je izkazalo, da se nekateri s tem ne strinjajo. "Dogovorov ni bilo lani in očitno tudi letos do njih ne more priti. Torej so bili lanskoletni "očitki" bržčas le povod za kaj drugega. Razumela sem jih kot napad na avtonomijo festivala in na nekakšno mojo "neulovljivost," ki gre na živce marsikomu."

"Dogovorov ni bilo lani in očitno tudi letos do njih ne more priti. Torej so bili lanskoletni "očitki" bržčas le povod za kaj drugega. Razumela sem jih kot napad na avtonomijo festivala in na nekakšno mojo "neulovljivost," ki gre na živce marsikomu."

Alja Predan je po končanem študiju deset let delala kot samostojna dramaturginja in prevajalka, bila je umetniški vodja Primorskega dramskega gledališča v Novi Gorici, kustosinja v Mestni galeriji Ljubljana, dramaturginja v Mestnem gledališču ljubljanskem in urednica Knjižnice MGL, tri sezone pa je vodila gledališko-plesni program Cankarjevega doma v Ljubljani. Kot umetniška direktorica je v Maribor prišla leta 2009 in že v prvem letu izjemno prispevala k ureditvi pravnega statusa Festivala Borštnikovo srečanje kot samostojne organizacijske enota SNG Maribor, za kar je leto kasneje prejela tudi Priznanje Sveta SNG Maribor. V svojih dveh mandatih je festival dodobra prevetrila, ga odprla v mednarodni prostor in pozicionirala kot blagovno znamko mesta. Obogatila je spremljevalni program - več programskih sekcij, razprav in dejavnosti. Uvedla je slovenski "showcase", izbrane predstave, namenjene tujim strokovnjakom, ter mednarodni sklop Mostovi, v katerem gostujejo predstave iz tujine.

Zasnovala je tudi programski sklop Fokus, znotraj katerega Festival vsako leto predstavi dramatiko in gledališče izbrane države ter izdajo publikacijo v zbirki Sodobna evropska drama.

Predanova bo svojo funkcijo, katere imenovanje je v pristojnosti ministra za kulturo, opravljala do 30. aprila 2017, mandat pa bi se ji iztekel 1. septembra 2018.