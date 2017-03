Zakaj je Omar Naber kot predstavnik Slovenije na Evroviziji problematičen

Podpisnice združenja FemA obsojajo izbor Omarja Naberja za predstavnika Slovenije na letošnji Evroviziji, ker je bil leta 2011 obsojen za spolno nasilje nad študentko. In čeprav je kazen že odslužil, so prepričane, da je s seksistično gesto po zmagi na Emi pokazal, da kazni očitno ni razumel.

Omar Naber med nastopom na Emi

© YouTube / RTVSLO

"Naša država bo tu (na Evrovizij, op.p.) ponudila problematično podobo, sovražno do žensk. Medtem ko je pevec ob zaključku finalne prireditve pel svojo zmagovalno pesem, se je prijel za mednožje in s to gesto nakazal še svoj drugi prispevek k slovenskim (ne)kulturnim razmeram, ki ne zaznamujejo zgolj glasbe in kulturništva: vulgarizmi, seksizmi, in … kar je še posebej kritično in markira tudi življenjsko pot pevca, spolno nasilje," so v svojem javnem pismu zapisale Tanja Rener, Mojca Urek, Renata Šribar, Polona Mesec, Barbara Korun, Alja Adam in Nina Perger, članice združenja FemA.

Naberju očitajo, da je bil leta 2011 obsojen za spolno nasilje nad študentko in čeprav je kazen že odslužil, menijo, da je z zgovorno gesto na Emi pa pokazal, da je očitno ni razumel: "Kot velja načelo preglednosti osebnega življenja z vidika moralne drže za osebe v politiki, filmu in drugih javnih sferah, kjer ljudje zastopajo svojo državo in zaradi svojega položaja (in po možnosti dosežkov) nudijo vzor, bi moralo veljati tudi za področje glasbene (po)ustvarjalnosti."

Podpisnice javnega pisma so prepričane, da se z izborom Omarja Naberja v luči navedenega kaže naslednje: za vzor (pop) glasbene karierne uspešnosti se je postavilo pevca s preteklostjo spolnega nasilja, ki ni uspel niti toliko reflektirati kazni, da bi se v trenutku zmagoslavja, ki ga je delil z mnogimi in je tudi državnega in naddržavnega pomena, odpovedal seksistični gesti. "Obenem si ni težko predstavljati, kaj pevčeva aktualna gesta v povezavi z njegovo zgodovino pomenita za ljudi, ki so proti javnim razkazovanjem prostaštva in diskriminacije, za žensko, ki je preživela spolno nasilje in za ozaveščene ženske, ki spremljajo slovensko popularno glasbeno sceno," še dodajajo.

Kot primer je združenje FemA navedlo tudi članek iz ameriške izdaje revije Elle, ki komentira podelitev oskarja za glavno moško vlogo Caseyju Afflecku; sodelavke so ga namreč leta 2010 obtožile seksualnega teroriziranja na prizorišču snemanja. Avtorica članka Sady Doyle niza vzroke in učinke nagrajevanja spolnih zločincev in nadlegovalcev na področju industrije zabave, kjer si »beli moški v zabavništvu lahko privoščijo vse«.

"Nagrajevanje spolnih zločincev in nadlegovalcev spodbuja prakso, da nagrajenec postane še bolj karierno uspešen in s tem tudi bolj nedotakljiv v primeru nadaljnjih spolnih kršitev in zločinov. Kredibilnost žensk – žrtev je tako vse manjša. Avtorica vzame v precep tudi argument, da je treba stvaritve ločevati od stvaritelja – in s primeri dokazuje, da to velja samo za razsojanje o dejanjih belih moških," navajajo podpisnice javnega pisma proti nastopu Omarja Naberja na letošnji Evroviziji in dodajajo, da je primer izbora dotičnega pevca vreden resne refleksije.

V zaključku pisma pa združenje FemA sklene, da sicer razume, da je Naber tudi po obsodbi ostal v svojem poklicu, ne razume pa profesionalnega okolja, ki se "ne zaveda civilizacijskih meril človeške spodobnosti, človekovih pravic in pomena reprezentativnosti".