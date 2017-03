Angelca Likovič prejela bodečo nežo za seksistično izjavo leta

Predstavnica Gibanja za otroke in družine je prejela "nagrado" za kar dve najbolj seksistični izjavi v zadnjem letu

Obe sporni izjavi je Angelca Likovič izrekla na nacionalni televiziji, in sicer v oddajah Tarča in Dobro jutro.

© RTVSLO

V Socialnem centru Rog sta uredništvo spletnega portala Spol.si in kolektiv Rdeče zore razglasila nagrado bodeča neža. Tik pred mednarodnem dnevu žensk so obiskovalke in obiskovalci najbolj seksistično izjavo leta izbirali med petimi izjavami, ki so se na spletnem glasovanju uvrstile najvišje. Bodeča neža 2017 je pripadla Angelci Likovič, predstavnici Gibanja za otroke in družine, katere dve izjavi sta prejeli enako število glasov in si posledično delili prvo mesto.

"Resnično vsak otrok je spočet z ljubeznijo, razen tisti, ki so posiljeni. So pa nekatere ženske posiljene, ampak tudi tem posiljenim ženskam je treba pomagati, da rodijo otroke, ker bodo potem srečne, tiste posiljevalce pa lahko kaznujemo, od ena do deset let zapora." To je Angelca Likovič izrekla v zloglasni oktobrski oddaji Tarča na nacionalni televiziji, ki je bila podnaslovljena Splav - kdaj se začne življenje?

Zakaj gre za seksizem, so podeljevalci in podeljevalke bodečih než obrazložili s tem, da izjava žensko postavlja na mesto stroja, ki ima nalogo in dolžnost, da rojeva otroke: "Edino to naj bi ženske tudi osrečilo, ne glede na okoliščine. Ta citat žali in ponižuje še posebej tiste ženske, ki so naredile splav. Cilj je seveda znan: prepoved ali vsaj omejitev pravice do umetne prekinitve nosečnosti."

Drugo "nagrajeno" izjavo je Angelca Likovič izrekla prav tako na nacionalki, in sicer v oktobrski oddaji Dobro jutro. "Poglejte, kaj je Merklova v Nemčiji naredila, ker nima nobene reprodukcije, koliko ljudi iz tujine je potegnila. Mi se borimo za to, da bomo imeli naše potomce s slovenskimi koreninami, zato podpiramo vse mamice, da rodijo, tudi posiljene ... Poglejte, drage moje gospe, če bi vaše mame naredile splav, vas ne bi bilo danes tukaj, tudi mene ne, zato sem jaz proti splavu." Spornost slednje so pri Bodeči neži utemeljili s pojasnilom, da gre za izjavo, ki zanika ustavno pravico žensk z namenom širjenja etnonacionalistične propagande. "Žensko postavlja v vlogo maternice naroda. Poleg tega avtorica izjave na priljuden način nagovarja ženske, ki so zanosile, med njimi tudi tiste, katerih nosečnost je posledica hude spolne zlorabe, kot mamice, čeprav se vloga matere družbeno začne šele po rojstvu otroka," še dodajajo podeljevalci bodečih než.