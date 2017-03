REJVikend

Urban Divas

V Kibli Maribor bo v petek nastopila Trick-C, pionirka slovenske elektronike in prva dama slovenskega techna. Leta 2007 je ustanovila projekt Urban Divas, družbeno angažirano mednarodno pobudo za osebni razvoj in promocijo talentov, ki je tako postal dom in odskočna deska za številna mlada, nadarjena in motivirana dekleta kot tudi osnova za gostovanja uglednih umetnic. Na odru se ji bo pridružila mlada, nadarjena DJ-ka iz Zagreba – Teychee (aka Insurgency Industrie). V K4 bo gostovala ekipa SOLVD z nastopi Alex Ranerra, Evidenta in DJ dvojca Bossu. Na Metelkovi se bodo predstavile štiri najmočnejše slovenske drum’n’bass ekipe z gostoma iz založb Eatbrain in Viper.

Petek, 24. marec

(20.30): Kavarna Moderna Ljubljana: DJ Martin 13 (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (KoO)

(22.00): Kibla Maribor: MED-Maribor Elektronska Destinacija: Urban Divas (Trick-C & Teychee aka Insurgency Industria)

4azAFpikojQ

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Softskinson (DJ set)

BxgRtsQHno4

(22.00): Orto bar Ljubljana: Tehnologika & Trda peška (Tea Vuckovic, Lucky Left, Mindwalk, Xenon, Cheh, Mic-E, Fictive, Defined Insanity, Katronica)

nsc17mRdNzE

(22.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Goulash Disko 2017 (Nesesari Kakalulu/Slo, Waggles/VB, Sikada/VB)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Veliki oder: Alex Ranerro, Evident. Mali oder: Bossu)

tV66brE3MG0

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Duki)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Karin Bossman (DJ set)

PYLPAIx8XxA

(23.00): Gala hala & Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: The Coalition w. Cyantific & Jade (Cyantific/VB, Jade/Mad, Telekinesis, Bass Fighters, Illegal Kru, Intensity Musik, Vibe Department)

FztW5Qjsxzs

Sobota, 25. marec

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Lilson, Junior Bench)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Ice Cold w. Young Sanci (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Veliki oder: Den7el, Elovetric. Mali oder: Feentz & Ivanhoe, Alpha Male)

G8mD3PqY_io

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii, Skinar, Aleniya)

CZmpIa-gyIA

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: VIII. Pride Fundraiser (DJ Noir, Kamasutra)

Nedelja, 26. marec

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Ally, Ijan)