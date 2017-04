Janšev pomagač obsojen

Sodišče obsodilo očitno fiktivnega dražitelja Janševe parcele v Trenti

Gregor Jeza, ko je še ob pomoči Janševe vlade vodil Hitovo igralnico v Šentilju

© Marko Pigac

Okrožno sodišče v Ljubljani je minuli teden (še nepravnomočno) obsodilo Gregorja Jezo, pomembnega politika SDS iz Štajerske, na zaporno kazen v višini treh let in deset mesecev. Specializiranemu državnemu tožilstvu je namreč uspelo dokazati, da je Jeza »ukradel« skoraj milijon evrov iz hčerinske družbe nekoč državnega podjetja Fotona, iz Elektrooptike. In sicer tako, da je dovolil depozite podjetja neupravičeno rubiti svojim pajdašem, ki so imeli registrirano podjetje in račune v Liechtensteinu. V tem primeru je šlo za iste odgovorne osebe, ki so tudi nastopale v odmevni aferi Orion, prvi večji aferi s področja finančnega kriminala v Sloveniji, ki se je končala brez epiloga.