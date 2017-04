Življenje po izumrtju pametnega telefona

Razvijalci umetne inteligence že razmišljajo, kako bodo ljudem vstavili v možgane »živčno čipko«, da bosta telo in stroj postala eno

© Pixabay

Nekega dne, ne kmalu, a prej kot mislimo, bo pametni telefon izginil, enako kot sta se poslovila pozivnik in telefax. Ne se bati, z nami bo vsaj še deset let. Korak za korakom bodo temelje za slovo pametnega telefona postavili prvi mož družb Tesla in SpaceX Elon Musk, Microsoft, Facebook, Amazon in več zagonskih podjetij, v Independentu piše Matt Weinberger.

Ko bo pametni telefon izumrl, se bodo res zgodile čudne stvari. Danes so ljudje prepričani, da imajo z iPhonom in pametnim telefonom v rokah naprave, ki so dovolj majhne, da jih lahko nesejo povsod s seboj, dovolj velike, da z njimi lahko opravijo vse več dnevnih opravil, imajo pravo kombinacijo kamer in senzorjev za navigacijo, da lahko uporabljajo aplikacije, kot sta Snapchat in Uber.

Na pametni telefon je treba pogledati tudi z drugega vidika. Namizni in prenosni računalnik sta kombinacija miši, tipkovnice in monitorja. Za pametni telefon je bil uporabljena enaka kombinacija. Nov Samsung Galaxy S 8 ima čudovit »neskončni« zaslon in pod pokrovom res veliko zmogljivost, dejansko pa je bolj izpopolnitev kot prelomna novost.

Opremljen je z digitalnim pomočnikom bixby, za katerega proizvajalec Samsung obljublja, da bo nekega dne uporabnikom omogočal, da bodo vse funkcije in aplikacije lahko upravljali s svojim glasom. Na voljo je tudi z novo različico očal za virtualno realnost Gear VR, ki so jih razvili v povezavi s Facebookovim Oculusom. Nova generacija iPhona bo, kakor napovedujejo, prav tako imela nadgrajeno različico pomočnice Siri, ki bo skupaj z drugo opremo omogočila, da bo razširjena resničnost postala prevladujoč trend.

Ko naprave, kot so Amazon Echo, Sony PlayStation VR in Apple Watch, žanjejo omejene, a vendarle pomembne uspehe, se bo še več tehnoloških zagonskih podjetij lotevalo razvoja novih prelomnih rešitev.

Srednjeročno se bodo vse poskusne tehnologije in tehnologije iz prve stopnje razvoja začele povezovati v nekaj znanega, a čudnega. Microsoft, Facebook, Google in Magic Leap, ki ima podporo Googla, delajo na razvoju samostojne naprave za razširjeno resničnost, ki bo natančne 3-dimenzionalne slike prenašala neposredno v oči uporabnikov. Tudi Apple po nekaterih informacijah dela na tem.

Microsoftov inovator Alex Kipman je pred kratkim povedal, da bi razširjena resničnost nadomestila pametni telefon, televizijo in vse druge naprave z zaslonom. Ni veliko potrebe, da imajo uporabniki v žepu ali zabavišču posebne naprave, za klice, pisanje sporočil, gledanje filmov in igranje iger, če vse to lahko dobijo pred oči neposredno prek razširjene resničnosti. Ker sistemi umetne inteligence Applov Siri, Amazonov Alexa, Samsungov Bixby in Mikrosoftov Cortana postajajo vedno pametnejši, se bodo uporabniki vse več pogovarjali z računalniki, a ti jim bodo tudi vse več odgovarjali.

Računalniki bodo tako dejansko ugrabili zaznave uporabnikov. To je malce zastrašujoče. »Pomislite, kaj lahko postanejo napake na Facebooku v svetu, kjer podjetje ne nadzira samo, kaj uporabniki berejo na svojem telefonu, ampak tudi, kaj vidijo v svetu okrog sebe,« pravi Matt Weinberger.

Tehnološka podjetja obljubljajo, da prihodnost, ko bosta fizični in digitalni svet postala eno in isto, pomeni svet z manj tehnološkimi motnjami in več ravnotežja. Vsak mora sam presoditi, kako se bo v tem svetu počutil.

To bo še vedno prihodnost, ko bodo uporabniki morali nositi naprave, četudi le očala. Nekateri načrti gredo še naprej. Pravkar smo izvedeli za novo podjetje Neuralink, ki ga sofinancira Musk in katerega cilj je vgraditi računalnike v obliki »živčne čipke« v možgane ljudi. To je korak, ko naj bi človek in stroj postala eno. Če bo znanosti ta načrt uspel in mnogi pametni ljudje so prepričani, da bo, bo to konec poti, ki se je začela s pametnimi telefoni. Če so nam pametni telefoni omogočili dostop do informacij in nam bo razširjena resničnost te informacije postavila pred oči, ko jih bomo potrebovali, bo vstavitev »živčne čipke« v naše možgane samo oboje povezala.

Musk pravi, da bodo ljudje zaradi razvoja umetne inteligence morali razširiti sebe, da bodo lahko sledili strojem. Futurist Ray Kurzweil je vodilni glas na tem področju. Ideja za združitev človeka in stroja je strašljiva, zaradi nje avtorji znanstvene fantastike, tehnologi in filozofi opravičeno sprašujejo, kaj v prvi vrsti naredi človeka. Hkrati je ta ideja tako nova, da nihče zares ne ve, kakšen bi bil ta novi svet v praksi.

Torej če in ko bo pametni telefon izumrl, bo to konec naprav, ki jih pasivno nosimo s seboj, in začetek nečesa, kar bo vpelo naša telesa v digitalne informacije. Mnogi tehnologi že zdaj pravijo, da nam pametni telefoni dajejo super moč, saj nam omogočajo dostop do znanja, modrosti in sposobnosti, ki so nad tistimi, ki nam jih je dala narava. Na določen način bi razširitev človeškega uma pomenila končno supermoč. Tudi glede tega je Matt Weinberger spet lahko le optimist.