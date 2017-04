Asketova polna denarnica

Kaj pomeni tožba zoper Janeza Janšo zaradi odvzema okoli 400 tisoč evrov premoženja, katerega izvora ne zna pojasniti

Janez Janša na shodu V obrambo Slovenije aprila leta 2016.

© Borut Krajnc

»Vse moje premoženje, če odštejete kredite, je vredno manj kot dvodnevni strošek kakšnega japija v Ljubljani …« To je izjava Janeza Janše, ki jo je izrekel novembra 2011, nekaj dni pred koncem predvolilne kampanje. Tedaj je še veljalo, da je Janša asketski tip voditelja, ki se žrtvuje v skupno dobro. Mediji, ki so ga tedaj podpirali, so pisali o njegovih skromnih potovanjih, skromni poroki in skromnih nakupih v diskontnih trgovinah. »Ker živi v blokovskem naselju na Mesarski cesti v Ljubljani, ima le streljaj od doma nakupovalni center Hofer. Tam smo ga videli pred kratkim, ko je nakupoval različne stvari, ki so vse po vrsti – poceni,« so recimo tedaj zapisali v reviji Lea. Tedaj smo lahko prebrali, da je dokaz za Janševo skromnost že to, da z ženo Urško Bačovnik počitnice raje kot »na dragih eksotičnih destinacijah preživljata v Lepeni«. Drug pisec je menil, da je »nekdanji premier Janez Janša očitno zelo skromen človek«, češ da ga je poroka z Urško stala vsega 10 tisoč evrov. Pripadniki drugih političnih opcij naj bi bili ljudje čisto drugega kova. Njegov politični kolega Milan M. Cvikl je bil prikazovan kot njegovo nasprotje, kot razsipnež, ki naj bi tedaj »menda« za poroko odštel 50 tisoč evrov.