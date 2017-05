V Avstriji prepovedali Thompsonov koncert

Mislili so, da gre za »hrvaški večer«

Marko Perković Thompson v videu Bojna Čavoglave iz leta 1992.

Oblasti mesta Kremsmünster v Avstriji je prejšnji četrtek prepovedala nastop hrvaškemu pevcu Marku Perkoviću Thompsonu, ki bi se moral zgoditi v soboto v lokalni športni dvorani, poročajo mediji.

Župan Gerhard Obernberger iz ljudske stranke je sicer dogovor o najemu mestne dvorane sklenil misleč, da gre za »hrvaški večer«, saj je prireditev bila tako najavljena. Ko jim je postalo jasno, da gre za manifestacijo skrajno desne ideologije, so obvestili organizatorja koncerta, da dvorana ni več razpoložljiva je razložil Obernberger. »Žal mi je, da je do tega prišlo. Sem proti vsaki vrsti ekstremizma. V nadalje bomo bolje preverjali komu bomo dvorno dali v najem,« je še rekel župan Kremsmünsterja.

Že pred odpovedjo pa so prepoved koncerta zahtevali iz Zelenih, socialdemokratske stranke in raznoraznih iniciativ, ki se borijo proti desnemu ekstremizmu. Poslanec iz vrst Zelenih Karl Öllinger je povedal: »Če se že v naprej ve, da bi takšna manifestacija služila temu, da eno skupino ljudi v Avstriji hujska proti drugi, bi jo bilo treba nemudoma prepovedati.« Öllinger je ob tem pokazal, da takšna praksa ni nova, opozoril je namreč na to, da so Thompsonu v Avstriji že prepovedali koncert, enako pa se je zgodilo že v Nemčiji, na Nizozemskem in v Švici.

Po drugi strani pa organizator koncerta, sicer lastnik podjetja za varovanje, Krasmidar Gadžić ne razume kritike na račun koncerta. Z nastopi Marka Perkovića Thompsona na Dunaju naj ne bi imeli nikakršnih problemov, nasprotno z njimi naj bi imeli prav dobre izkušnje. Gazdić je temu še dodal, da »ne umetnik ne organizator« ne želita imeti veze z ideologijo, ki se jima pripisuje, in zaključil, da so »ti časi mimo«.

Po ikonografiji, ki preveva njegove koncerte, po besedilih in po na splošno odkriti nagnjenosti ustaškemu gibanju sodeč ti časi vseeno niso tako zelo »mimo«. Pa tudi tako »daleč« ne bodo, saj Thompson konec maja prvič prihaja v Maribor. Mariborske in druge oblasti pa očitno še zmeraj na točki, kjer mislijo da gre za »hrvaški večer«.

Preberite tudi: