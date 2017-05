SD lovi SDS

Zadnja javnomnenjska anketa časnika Delo je pokazala, da se je SD po priljubljenosti zelo približala še vedno vodilni SDS

Janševa SDS izgublja podporo

Stranka SDS po tokratni anketi Dela ostaja na prvem mestu s 13,8 odstotka, tesno za petami ji z eno odstotno točko manj podpore sledi SD, ki se je s tem utrdila na drugem mestu. Na tretjem mestu je z najboljšim rezultatom v zadnjem letu pristala ZL (9,2 odstotka), vladna SMC pa je pristala šele na četrtem (7,3 odstotka).

Peto in šesto mesto zasedata NSi s 5,9 odstotka in DeSUS s 5,8 odstotka. V primerjavi s prejšnjim mesecem sta obe stranki prejeli višjo podporo. Med zunajparlamentarnimi strankami najbolje kaže Jeličičevi SNS s 4,1-odstotno podporo, bolje kaže tudi SLS (3,0 odstotka), medtem ko je Primčeva stranka God nekoliko izgubila (2,3 odstotka).

Nasploh pogled na lestvico priljubljenosti strank ter na oceno dela vlade in državnega zbora ni bistveno drugačen kakor v preteklih Delovih anketah, saj se vrstni red med akterji ni drastično spreminjal. Je pa zaznati nekaj nihljajev navzgor in navzdol pri nekaterih strankah. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je podpora večini povečala, razen SDS, SMC in Godu.

Pri ocenjevanju vlade se je zgodil premik v pozitivno smer, saj se ji podpora po strmem padcu marca že drugi mesec zapored povečuje (srednja ocena 2,52). Večje podpore je bil tokrat deležen tudi Državni zbor (srednja ocena 2,50).

Majski barometer priljubljenosti politikov ni prinesel nič novega. Predsednik republike Borut Pahor še vedno vodi, čeprav so mu anketiranci tokrat namenili nekoliko nižjo srednjo oceno (3,59). Drugo in tretje mesto še naprej zasedata evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka Tanja Fajon, medtem ko je predsednik državnega zbora Milan Brglez še nekoliko povečal razliko pred petouvrščenim predsednikom SD in kmetijskim ministrom Dejanom Židanom.

Srednja ocena se je najbolj zvišala poslancu ZL Matjažu Hanžku, največji padec na lestvici pa je doživel predsednik DeSUS in zunanji minister Karl Erjavec, ki se je tako znašel tik pred izpadom z lestvice. Z barometra priljubljenosti se poslavljata predsednik SDS Janez Janša in predsednik SNS Zmago Jelinčič, nanj pa se vračata poslanki Alenka Bratušek (PS NP) in Eva Irgl (SDS).

Spletno in telefonsko anketo je za uredništvo Dela med 26. aprilom in 5. majem na reprezentativnem vzorcu 1010 odraslih državljanov opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik.