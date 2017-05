Papež, prva dama in potica

"S čim ga hranite? S potico?" je papež Frančišek vprašal Melanio Trump, njen soprog Donald pa se je zgolj smehljal

Da so tuji mediji, ki slovenske tradicionalne hrane ne poznajo, besedo potica pomešali z besedo pica, še razumemo. Težje pa razumemo, kako so to lahko pomešali slovenski mediji, ki so se nato tekom dneva (seveda brez pojasnila) popravili. Obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prve dame ZDA Melanie Trump v Vatikanu je tako v medijih bolj kot resen pogovor o perečih temah, kot so migracije in okoljevarstvo, zaznamovala slovenska sladica - potica.

Papež Frančišek je bojda sicer velik ljubitelj potice, saj je njegova nečakinja poročena z Argentincem slovenskega porekla in mu je omenjena sladica nekaj povsem domačega. Nemara še bolj kot pica.

UZEf5s7jN3s