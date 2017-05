Mladoletni begunci so se zaradi svojega brezupnega položaja prisiljeni prostituirati

Fantje s Trga Viktorije

(slika je simbolična)

© Pixabay

Moški je bil malce starejši, njegove hlače so bile polne mastnih madežev, govoril je grško, vendar je Mohamed vseeno vedel, kaj želi. »Ne,« je odvrnil fant in glas se mu je zlomil, oči pa napolnile s solzami. Vendar moški ni odnehal. »Pridi, dal ti bom jesti in plačal ti bom.« Mohamed je pospešil korak. Moški je sedel na klop in čakal, prej ali slej se bo našel drug fant. Trg Viktorije v središču Aten je zadnji dve leti zbirališče beguncev, vse bolj pa tudi kraj, kjer starejši moški mladim beguncem plačujejo za spolne storitve.

Mohamed še ni tako daleč, vendar je pripomnil, da je samo vprašanje časa, kdaj bo šel z moškim. Imel je namreč samo še 30 evrov in to je bilo vse. »Ko bom ta denar porabil, ne bom imel druge izbire, kot da bom počel isto, kar počnejo drugi,« je zašepetal. »Kaj pa naj drugega? Nimam strehe nad glavo, nimam hrane.« Nato je bruhnil v jok.

Star je 17 let, prihaja iz Afganistana, starše je izgubil v enem od napadov, je povedal. Februarja lani je prispel na Lezbos, v Atenah je dober mesec dni. Najprej se je registriral kot mladoletnik, vendar se je nazadnje začel izdajati za odraslega, da je lahko ušel nasilju v taborišču Moria na otoku. Zato so ga v bivališčih za mladoletne odklonili, čeprav mu je na prvi pogled videti, da je najstnik: ima mozolje, je droban in ima deški glas. In tako se Mohamed zdaj vsako noč zvije pod odejo v enem od kotičkov na Trgu Viktorije.

K sebi med spanjem stiska svojo edino lastnino, to je rumena kuverta, v kateri so njegovi registracijski dokumenti. Novembra lani je na Lezbosu vložil prošnjo za azil, datum razgovora pri pristojnih oblasteh za dodeljevanje azila pa je 4. januar 2018.

Zdaj v Grčiji na obravnavo vloge za azil čakajo predvsem fantje iz Afganistana, Pakistana in Sirije, ki so pripotovali sami ali pa so se med potjo ločili od družine. V vmesnem času naj bi bilo zanje poskrbljeno, vendar je na voljo le 53 centrov s 1272 posteljami. Od trenutno okoli 2000 registriranih mladoletnikov jih je torej okoli 800 nameščenih v množičnih taboriščih, v zaporu ali brez strehe nad glavo.

Ko je Ahmad pripovedoval o svojem življenju, v glasu ni bilo čustev, temveč je stvarno našteval: 50 evrov za oralni seks, več za navaden odnos, odvisno od trajanja.

Tudi Ahmad je iz Afganistana, a on je že storil korak, ki se ga Mohamed tako boji. Imel je komaj 15 let, ko je pred dvema letoma zapustil Kandahar. Je najstarejši od sedmih otrok, oče je prodal kos zemlje, da je tihotapcu plačal dva tisoč evrov za pot v Turčijo. Ahmadov načrt je bil, da bi šel v Veliko Britanijo ali Nemčijo, našel delo in družini pošiljal denar. Namesto tega se prodaja v Atenah.

»To delam leto dni in pol, prodajam svoje telo,« je priznal vitek fant z glasom in načinom govora odraslega človeka. »Življenje je težko in te sili početi stvari, ki jih nikoli nisi hotel.« Imel je tri možnosti, je pojasnil: prodajati mamila, se pridružiti tihotapcem ali prostitucijo. Odločil se je za zadnje.

Ahmad je videti kot tipičen najstnik, oblečen v sprane kavbojke in športne copate, v roki ima pametni telefon, ki ga nenehno preverja. Vendar ne za zabavo, temveč se dogovarja s svojimi strankami, kot jih imenuje; na WhatsAppu ima shranjenih na desetine številk in sporočil.

Ko je njegov telefon spet zazvonil, je sogovornika dal na zvočnik. »Ob petih pridi na postajo Elajonas,« je rekel moški. Ura je bila pol petih in Ahmad se je takoj odpravil na pot, sledil pa mu je drugi fant, ki ga je Ahmad imenoval »moj vajenec«. Vajenec ni govoril in je tiho hodil poleg Ahmada; želel se je naučiti, kar je treba vedeti o prostituciji. Na dogovorjeno mesto sta prišla s petnajstminutno zamudo, vendar je Ahmadova stranka počakala. Sedel je v avto in čez nekaj minut spet izstopil.

Ko je Ahmad pripovedoval o svojem novem življenju, v glasu ni bilo čutiti čustev, temveč je stvarno našteval cene: 50 evrov za oralni seks, več za navaden odnos, odvisno od trajanja. Njegov cilj je prihraniti 5000 evrov, kolikor staneta ponarejen potni list in letalska karta v Nemčijo. Trenutno ima šele 1500 evrov, del prihodkov porabi za hrano, oblačila in telefon. »In vsak mesec 200 evrov nakažem družini.« Kdor nekaj dni prebije na Trgu Viktorije in v bližnjih parkih, lahko vidi veliko fantov, kot je Ahmad. Prostitucija poteka javnosti na očeh, pred očmi policistov, mimoidočih in obiskovalcev v kavarnah.

Moški sedejo k najstnikom, ki čepijo na klopeh, in jih nagovorijo. »Si lačen?« je starejši moški vprašal enega od fantov. Ta je prikimal. Moški mu je dal vrečko čipsa, se ga dotaknil in malo pozneje sta izginila. Fanta je objel okoli ramen.

Policija, oblasti in vse nevladne organizacije, katerih naloga je skrb za mlade begunce, vedo, da se mladoletniki prostituirajo. A očitno nihče ne more ali noče posredovati.

Odrasle stranke je sicer mogoče kaznovati in različne ustanove se ukvarjajo ravno z zaščito mladih beguncev. A prostitucija vseeno cveti, ker je sistem odpovedal in Grčija nima denarja, da bi poskrbela za mladoletne begunce. Pri obravnavi prošenj za azil vlada kaos in en urad ne ve, kaj počne drugi. Povrhu vsega bi morali fantje prijaviti zlorabo, da bi lahko kazensko preganjali njihove stranke.

Kristos Hombas, ki dela za eno od agencij grškega ministrstva za socialne zadeve, je od začetka leta 2016 dobil več kot 6500 poročil o zlorabi, spolnem izkoriščanju in drugih oblikah zlorab mladoletnih beguncev. Hombas je mlad psiholog, ki sicer govori umirjeno, ko pa je beseda nanesla na nedelujoč sistem, se je razburil. Vsak dan imajo nov nujen primer, novo krizo, je povedal, in mora mlade begunce spravljati iz zaporniških celic, kjer so pristali, ker so skušali nezakonito prečkati mejo ali so zbežali iz taborišča. Nazadnje je bilo v priporu 56 fantov – tudi zato, ker nihče ni vedel, kam z njimi, saj se nihče ne čuti pristojnega.

Hombas je opisal tudi zmešnjavo med Evropsko unijo in Atenami glede pristojnosti, zaradi česar finančna pomoč iz Bruslja v višini milijarde evrov do beguncev prihaja z zamudo. Vedno znova se morajo centri začasno zapreti ali zmanjšajo število postelj. Težave zaostruje tudi to, da je postopek za azil tako dolgotrajen in mora marsikateri mladoletnik leta zdržati v domovih.

V Grčiji so življenjske razmere za begunce nemogoče, najbolj pa trpijo mladoletniki brez spremstva. Kdor ne najde bivališča, se mora prodajati, da lahko preživi.

Tudi humanitarni delavci so osupli nad preobremenjenostjo grških oblasti. Marleen Korthals Altes iz Nizozemske za organizacijo Save the Children vodi dom za dolgotrajno namestitev otrok, v njem jih biva 30. »Delala sem že v Kongu, Sierri Leone, Keniji in na Maliju – vendar je to najbolj zapletena država, kar sem jih doživela,« je pojasnila. Zakoni so nejasni, postopki se nenehno spreminjajo, ni enotnih meril. »Govorimo o mladih, ki neskončno dolgo čakajo na odločitev o azilu in ne razumejo, zakaj leto dni traja samo to, da izvejo, ali je mogoča vnovična združitev družine. Nimajo dela, ne hodijo v šolo, nimajo denarja. Vse to zanje pomeni hudo psihično obremenitev.«

Celo če mladoletniki najdejo streho nad glavo, tam nimajo kaj početi – in ničesar ni, kar bi jih odvrnilo od poti v prostitucijo.

Afganistanec Araš živi v enem od domov v Atenah, star je 17 let in v mestu je dobro leto dni. Najprej je poskuse približevanja v parku odklanjal. »Strah me je bilo, mislil sem si, da tega ne bi zmogel. A po nekaj mesecih sem bil brez denarja in sem privolil. Ni prav, vendar potrebujem denar.« Odtlej denar služi s seksom, okoli sto evrov na mesec. Če bi našel drugo delo, bi takoj prenehal. Vendar delati ne sme, poleg tega nihče ne bi zaposlil 17-letnika. »Občutek je slab, vendar je to edina možnost, če si begunec.«

Sram ga je in predvsem njegova družina ne sme ničesar izvedeti o tem. »Že tako imajo dovolj težav in jih nočem obremenjevati še s tem,« je priznal Araš. Tako nima nikogar, s komer bi se lahko pogovarjal, osamljen in obupan je. Tudi v domu mu nihče ne pomaga; če se pojavi težava, vzgojitelj v domu odvrne le: »Vrata so odprta, če ti kaj ne ustreza, lahko mirno odideš.«

Arašev prijatelj v domu je Mahmud, suh 15-letnik z radovednimi očmi in nastopaškim vedenjem. Mahmud je zatrdil, da se ne bi nikoli prodajal, vendar se igra z moškimi, ki bi od njega radi spolne storitve. Pokazal je nove copate: »Neki moški me pokliče vsak dan, kupuje mi oblačila in hrano, jaz pa mu moram obljubiti, da bom šel k njemu domov. A tega nikoli ne naredim,« je povedal in se zasmejal.

Predavateljica na Harvardu Jacqueline Bhabha je sestavila neprizanesljivo poročilo o razmerah, v katerih živijo mladoletni begunci v Grčiji. EU očita predvsem »množično zanemarjanje dolžnosti«. »Ni dovolj, če tem mladoletnikom zagotovijo posteljo in hrano. Potrebujejo prihodnost, izobrazbo, delo.« Predlaga, da ne bi več zapirali mladih beguncev, da bi odprli posebne domove za žrtve zlorab, tam zaposlili dobro usposobljene vzgojitelje in začeli učinkoviteje usklajevati delo nevladnih organizacij. Poleg tega bi vsi mladoletni begunci morali hoditi v šolo.

A za Mohameda, Araša in Ahmada bo vse to verjetno prepozno.

Ahmad, fant s številnimi strankami v imeniku na svojem mobilnem telefonu, je povedal, da se ne slepi več o boljšem življenju v Grčiji. »Govorim si, da moram zdržati samo toliko, dokler ne bom imel dovolj denarja. Potem bom lahko odšel in te more bo konec.«

Sanja o tem, da bi študiral pravo ali novinarstvo, najraje v Nemčiji. »Nekega dne se bom z diplomo v roki vrnil k svoji družini, jim pogledal v oči in rekel: Uspelo mi je.«

