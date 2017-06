O prihodnosti levice pred združitvijo ZL v novo stranko

Rok Kogej in Grega Repovž danes ob 19.30 v ljubljanskem Pritličju

Duet s Kogejem in Repovžem

Zadnjih nekaj let je za evropsko in s tem tudi specifično slovensko levico predstavljalo turbulentno obdobje. Od velikih napovedi gradnje grass-roots socialističnega gibanja do celostne usmeritve v parlamentarno politiko; od napovedi socialne revolucije s strani Syrize do njenega sprejetja varčevalnih ukrepov. Po valu levega populizma se je pojavil tudi val skrajnodesničarskega, ki neposredno vpliva na interpretacijo dotičnega obdobja za levico. Nujnost antifašistične koalicije, tudi za ceno odpovedi nekaterim radikalnim predpostavkam ali napor refleksije in poskus počasne obnove izhodiščnih idej? O vsem tem se tik pred združitvijo Združene levice v novo stranko pogovarjamo z Gregorjem Repovžom in Rokom Kogejem.

Rok Kogej je politolog in priložnostni urednik (založbe Sophia, Mladinska knjiga in Cankarjeva založba), trenutno zaposlen v gradbenem sektorju. Do pred kratkim je bil precej dejaven na področju radikalnega izobraževanja in političnega organiziranja (Delavsko-punkerska univerza, Inštitut za delavske študije in Iniciativa za demokratični socializem). Prihodnost vidi v komunizmu.

Grega Repovž je od leta 2006 odgovorni urednik tednika Mladina, pred tem pa je bil notranjepolitični komentator časopisa Delo. Med letoma 2001 in 2011 je bil predsednik Društva novinarjev Slovenije.

Pogovor predstavlja drugo nadaljevanje pogovornih večerov Due(t/l)i, na katerem Muanis Sinanović na aktualno temo sooči predstavnika dveh različnih nazorov.

Pogovor boste lahko v živo spremljali tudi prek spleta, in sicer na tej povezavi.