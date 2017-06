Danes britanske volitve: Kdo bo zmagal?

Premierka Theresa May je med predvolilnim bojem nenadoma postala tarča kritik. Bodo slednje zanjo usodne in ji bo zmago odnesel laburist Jeremy Corbyn?

Jeremy Corbyn vs. Theresa May

Veličastna volilna zmaga Therese May je dolgo veljala za zagotovljeno. A nato je nepričakovano začela delati napake in zdaj se številni Britanci sprašujejo, kdo je pravzaprav ženska, ki so ji zaupali pogajanja o svoji prihodnosti zunaj Evropske unije?

Na začetku prejšnjega tedna je Theresa May presodila, da mora narediti neobičajen korak: srečati se mora s pravimi ljudmi. Dotlej se je britanska premierka temu med predvolilno kampanjo najraje izognila. V Leedsu je nastopila v poslovni zgradbi, ko so zaposleni že odšli iz službe. V Clay Crossu je korakala po vpadljivo prazni tovarniški hali. V Halifaxu je med njo in njenim ljudstvom stal deset metrov visok zid. Na Škotskem je sicer potrkala na nekaj vrat, a ni skoraj nihče odprl.

Prejšnji ponedeljek zvečer se je tako ženska, ki ji pripisujejo želje po pretiranem nadzoru, med televizijsko razpravo televizije ITV soočila s skupino volivcev. Razpravo z Jeremyjem Corbynom iz Laburistične stranke je odklonila in tako so ju intervjuvali drugega za drugim, najprej je vprašanja postavljalo občinstvo v studiu, nato še voditelj oddaje. Težko bi rekli, da je šlo gladko.

Še preden je Mayeva lahko začela s svojim zloglasnim praznim govoričenjem, so ji gledalci očitali, da želi varčevati pri šolah, negi in zdravstveni oskrbi, vendar trmasto trdi nasprotno. Slišati je bilo tudi strašno besedo »laž« in na pomoč ji ni priskočil niti voditelj Jeremy Paxman. »Če bi mi v Bruslju sedeli naproti, bi pomislil, da ste nastopačica, ki pa se bo ob prvem strelu onesvestila,« je rekel.

Mayeva se je trpko nasmehnila in za hip je očitno ostala brez besed.

Za Thereso May je bila to povsem nova izkušnja. Še pred mesecem in pol, ko je presenetila z razpisom novih volitev, so bile vloge na Otoku nedvoumno razdeljene. Jeremy Corbyn – ki mu vsi, celo lastni strankarski tovariši očitajo, da je socialistični čudak – je veljal za izzivalca brez možnosti. Mayeva pa je žarela kot uspešna voditeljica države, ki ima popoln nadzor nad dogajanjem, odkar je julija 2016 postala premierka.

Bila je tako prepričana vase, da se je svojemu narodu odtlej vsiljevala kot nekakšna predsednica. Na njenem modrem volilnem avtobusu piše Theresa May: za Veliko Britanijo. V volilnih okrožjih nastopajo »lokalni kandidati Therese May«, torijci so samo še »ekipa Theresa May«. Ko je pred kratkem predstavila program svoje stranke, so v prvi vrsti sedeli njeni ministri, vsi v modrih oblekah, z modrimi kravatami, in vljudno ploskali. Bilo je, kot bi ravnateljica šole v prvo vrsto posadila vse zgledne učence.

Theresa May hoče sama izbrati smer in svojo domovino popeljati v prihodnost, za katero od referenduma o izstopu Velike Britanije iz unije nihče ne more napovedati, kakšna bo. Strokovnjak za pravo EU Michael Dougan, ki predava na Liverpoolski univerzi, govori o kompleksu političnega mesije. To sicer ni značilno britansko, vendar se zdi taktično premeteno: Mayeva je veliko bolj priljubljena od svoje stranke, ki jo je sama nekoč označila za nezanimivo. Zato je storila podobno kot nemška kanclerka Angela Merkel, ki je med predvolilnim bojem leta 2013 volivce prepričevala s stavkom Saj me poznate.

Prednost takšne strategije je bila, da Mayeva ne bi mogla izgubiti, če le ne bi naredila napak. Vendar jih je Mayeva naredila. V predvolilnem boju, ki je naravnan na njene osebne prednosti, nenadoma deluje omahljivo in nestanovitno. Vse očitneje postaja, da je njena moč temeljila predvsem na šibkosti njenih nasprotnikov.

Tako se je njena opora zamajala nekaj dni pred volitvami 8. junija; upala je na prepričljivo večino v spodnjem domu. Prejšnji teden pa so raziskave javnega mnenja prvič pokazale, da bi konservativci lahko izgubili svojo absolutno večino. Tako so postajali glasnejši strankarski kolegi, ki se jim je program s poudarjanjem lastne osebe že prej zdel neprepričljiv. A tudi številni volivci se sprašujejo, kdo je pravzaprav ta ženska, ki so ji doslej slepo zaupali.

Theresa May pričakuje, da jo Britanci jemljejo resno

Kdo je torej Theresa May?

Pred kratkim sta to skušala ugotoviti dva televizijska voditelja hiše BBC. A razen znanih dejstev, da je Mayeva odraščala kot hči duhovnika, da rada kuha in bi rada služila »preprostim ljudem«, o njej nista odkrila ničesar. Razen seveda, da je »močna in trdna« voditeljica, kar tudi sama neumorno poudarja. Njen mož Philip, bančnik, je sedel poleg nje, vdano kimal in dal vedeti le, da pri njih doma ni vprašanje, ali bo on odnesel smeti, temveč le, kdaj jih bo odnesel.

Edina ekscentričnost, ki jo javno priznava Mayeva, odkar je leta 1997 kot torijevska poslanka prvič prišla v spodnji dom parlamenta, je njena ljubezen do čevljev, kar pogosto in rada poudarja. Svet zdaj ve, da Mayeva nosi salonarje z zebrastim vzorcem in balerinke z ustnicami. A mogoče je tudi to prej strategija kot nagnjenost. Kdor je polno zaposlen s strmenjem v damske čevlje, je morda manj pozoren na osebo, ki jih ima obute. V deželi, nagnjeni k obrekovanju, je Theresa May doslej odlično preusmerjala pozornost s sebe.

In kar velja za njeno zasebno življenje, še toliko bolj velja za politično. Med počasnim prebijanjem navzgor, ki jo je pripeljalo do najvišjega položaja, je Mayeva redko zbudila pozornost s svežimi zamislimi in energičnim izpostavljanjem. Na vseh položajih, ki jih je zasedla, je delo opravljala neopazno, temeljito in v popolno zadovoljstvo nadrejenih. Le tako se je dlje kot skoraj vsi njeni predhodniki obdržala na negotovem delovnem mestu na notranjem ministrstvu.

S tega položaja je bistveno prispevala, da se je v glave njenih rojakov zasidral strah pred »množičnim priseljevanjem«, ki je bil odločilna tema na referendumu za izstop iz EU. Nepozabno je, kako je leta 2013 skozi London poslala tovornjake s sporočilom: »Nezakonito v državi? Pojdite domov ali za zapahe.« S kritiko, tudi kritikami svojih kolegov, je gladko pometla. Blizu je vedno spustila le majhen krog zaupnikov, ki so svojo šefico brezpogojno ščitili.

Ko je delal za Mayevo, je imel občutek, kot bi ga kadarkoli lahko izgnali v Sibirijo, je povedal Norman Baker, sproščen liberalec, ki ima rad vpadljive kravate in je bil nekoč njen državni sekretar. Mayevo je vseeno cenil kot kompetentno in načelno šefico; šefa njenega štaba Fiona Hill in Nick Timothy pa sta po njegovem mnenju ustvarila ozračje strahu in vse nadzorovala kot sokola. Že takrat je dvojica, ki tudi zdaj skrbi za premierske posle Mayeve, zasnovala politična stališča, ki jih je ta potem kot robot prenesla med ljudi.

Baker je medtem zapustil politiko in s svojo skupino nastopa po Otoku. A še danes se sprašuje, ali ima Theresa May svojo ekipo dejansko pod nadzorom – in ali ni morda obratno.

Odkar se je Theresa May vselila na Downing Street 10, od tam v javnost ne pride nič neprečiščenega. Sodelavcem so vbili v glavo, da »varnostne ekipe« preverjajo elektronska sporočila in klice. Nad sedežem vlade lebdi avra preganjavice. Za Mayevo pravijo, da ne zaupa skoraj nikomur, nobenemu novinarju, politikom, sploh pa ne lastni stranki.

Občutki so vzajemni. V elektronskem sporočilu nekega torijevskega politika, ki je pricurljalo v javnost, piše: »Theresa v stranki ne uživa niti naklonjenosti niti zaupanja.«

Mayeva pravi, da jo je njen oče naučil usmiljenosti. A način, kako se je po zasedbi položaja znebila vseh tekmecev iz lastne stranke, priča prej o neusmiljenosti. Cameronovega izbranca Georga Osborna, ki se ji je v razpravi o priseljevanju predrzno zoperstavil, je nagnala v nekaj minutah. Boris Johnson, najbolj izpostavljeno ime med zagovorniki odhoda iz EU, je sicer postal zunanji minister, vendar je odrinjen ob stran in ga je Mayeva nekoč celo primerjala s psom, ki bi se ga lahko znebila, »ko ga ne bi več potrebovala«.

Theresa May, prijateljica ZDA

Za lažje razumevanje, kako je neka pravzaprav precej puščobna in samotarska političarka lahko prišla na sam vrh, se velja spomniti na resnično satiro, ki so jo konservativci uprizorili po svoji volilni zmagi leta 2015: samomor Davida Camerona, ki je državo brez potrebe pognal v referendum o izstopu iz EU, na njem doživel poraz in moral odstopiti, hudi udarci in hujskaštvo, s katerimi so se torijci nasladno bojevali, tekma za Cameronovo nasledstvo, v kateri je vsak favorit na bizaren način spotaknil sam sebe … razen Therese May.

Nenadoma se je pojavila ta visokorasla ženska, ki vedno hodi nekoliko sključeno, kot ne bi zaupala lastni veličini, in se ponudila kot pohlevna vodnica iz kaosa: »Vem, da ne znam nastopati, ne potikam se po televizijskih studiih in med kosilom ne obrekujem drugih, ne popivam za parlamentarnimi šanki in redko nosim srce na dlani. Preprosto opravljam delo, za katero sem zadolžena.«

Dolgočasno? Drži. A po vsej noriji se je to prileglo. Večina Britancev odtlej verjame, da bo Mayeva že uredila vse okoli izstopa iz EU, najtežje naloge od zmage nad nacisti, kot jo je opisal glavni strateg kampanje za izstop Dominic Cummings.

Navidezna moč Mayeve v javnosti je od začetka prikrivala njen šibek položaj v lastni stranki. Od predhodnika Camerona je podedovala zelo skromno večino. In torijci so poleg tega razdeljeni: na eni strani so sovražniki Evrope, ki vsak odklon od zagrizenega boja za izstop iz unije razumejo kot izdajo, na drugi strani pa so simpatizerji unije, ki upajo, da se bo veter spet obrnil in Mayevi zamerijo, da se je iz zagovornice Evrope spreobrnila v strumno nacionalistko.

V ločitvenih pogajanjih z Brusljem bi jo lahko izsiljevali obe strani. Temu se je izognila s predčasnimi volitvami. S tem je pokazala svojo brezpogojno željo po moči. Manj jasno pa je, kaj namerava storiti s to močjo, saj so znaki, ki jih oddaja zadnje mesece, preveč protislovni.

Mayeva pravi, da želi dogovor s 27 državami, ki bo koristil obema stranema. Hkrati pa se razburja nad nezaslišanim dejstvom, da te države nastopajo kot enotna fronta – in za zdaj ni pokazala pripravljenosti za popuščanje. Politični analitiki v Londonu se bojijo, da bi se poganja lahko končala, preden bi se sploh resno začela, in to z nepredvidljivimi posledicami za Veliko Britanijo.

Mayeva pravi tudi, da hoče državo, ki ne bo služila peščici privilegirancev, temveč vsakemu od državljanov. Ena njenih prvih predvolilnih obljub je bila, da bo vnovič dovolila lov na lisice. In čeprav tako udriha po eliti v svoji domovini, je tudi sama desetletja njen del. To pokaže že pogled v njeno volivno okrožje v Berkshiru, ki je uro vožnje z vlakom zahodno od Londona. Tam, je napisal satirik John O'Farrell, ljudje zbujajo vtis, kot bi še v deseti generaciji na novo obogateli.

Berkshire je okrožje z rustikalnimi rdečimi hiškami, skrbno pristriženimi tratami in visokimi živimi mejami. Ob reki celo klopota mlin, v manjših kanalih pa se gnetejo luksuzne jahte. Vse je tako kičasto angleško, kot bi Kitajci dali postaviti kuliso v zabaviščnem parku.

Mayevi v vasici Sooning živijo 20 let in med njihovimi sosedi so multimilijonarji, na primer kitarist Led Zeppelinov Jimmy Page, pa igralec George Clooney. K maši gre premierka skoraj vsako nedeljo v cerkev Svetega Andreja, trdno zgradbo iz naravnega kamna, na katere strehi plapola angleška – pozor, ne britanska – zastava.

Tu se skriva ključ do razumevanja osebe in političarke Therese May, ki se celo v zrelih letih opisuje kot župnikova hči, kar ni naključje. Downing Street je njeno župnišče, mi pa smo farani, so v londonskem Timesu citirali enega od sodelavcev Mayeve.

V Sonningu, ki je dovolj daleč od Londona in njegove narodnostne pestrosti, se počuti doma. Skoraj vsak vaščan zna povedati kakšno zgodbo o Mayevi: kako obiskuje ženske krožke, kako se v lekarni samoumevno postavi v vrsto, kako prihaja na otvoritve lokalnih pridobitev, čeprav je premierka. V volilnem okrožju jo marsikdo imenuje sveta Theresa, in to le na pol v šali.

Ko je Mayeva kritizirala »državljane od nikoder«, državljane sveta, ki so doma povsod in nikjer, so se njene misli verjetno vrtele predvsem okrog Sonninga. Provincialnost in domoljubje sta njeni oporni točki. Svojim rojakom je obljubila globalno Britanijo, vendar je njen ideal vaška skupnost, kjer se svetovni preobrati odvijajo počasneje in tujci niso preveč zaželeni.

S tega stališča je izbira, pred katero so Britanci, izbira med dvema nostalgičnima modeloma: medtem ko bi laburisti vnovič radi podržavili železnice, pošto, preskrbo z elektriko in vodovod, se Mayeva zavzema za romantično predglobalizacijsko prijaznost. Sedemdeseta leta proti petdesetim.

»Tudi to je neke vrste populizem,« meni predavatelj o politiki Tim Bale na londonski Univerzi kraljice Marije. »Ne smemo pa pozabiti, da je Theresa May oseba, precej usmerjena v preteklost.«

Šefica vlade se je med predvolilnim bojem dolgo izogibala temu, da bi se opredelila. Čim bolj medlo je mnogim obljubila marsikaj. Načrtno hodi v zelje laburistom, ko delavcem ponuja več pravic. Hkrati skuša omejiti atraktivnost desno populistično Neodvisno stranko, in sicer tako, da vztrajno napoveduje občutno zmanjšanje števila priseljencev. Za vse ostalo ima preprosto rešitev: »Zaupajte mi.«

Ko je Mayeva pred kratkim vendarle postala konkretnejša, se je takoj zalomilo. Napovedala je, da bi morali starejši več prispevati za stroške svoje nege, čemur so sledili burni protesti. Ko se je nato razblinil pomirjujoče velik naskok v raziskavah javnega mnenja, je Mayeva obrnila ploščo – kar je največji popoln zasuk v zgodovini britanskih predvolilnih bojev. Ko je trmasto zanikala, da bi popuščala, je bilo samo še slabše in nenadoma ni več delovala močna in trdna, temveč v najboljšem primeru kolikor toliko močna.

Prvič po dolgem času se najvidnejši konservativci zdaj puntajo proti svoji šefici. Prek medijev so sporočili, da o prispevku za nego niso bili obveščeni niti najpomembnejši ministri, temveč tako kot pogosto le zarotniški krog njenih najtesnejših sodelavcev. Če bi Mayeva na volitvah zmagala z manj kot 80 sedeži naskoka, se bo o tem še govorilo.

Računica Mayeve, da bi v prihodnje lahko vladala brez opozicije tako znotraj stranke kot zunaj nje, je zdaj pod vprašajem. Ko se bodo 19. junija začela pogajanju o odhodu Velike Britanije iz EU, ne bo več zadostovalo, da bo do preostale unije nastopala vzvišeno in drzno. Takrat bo morala Mayeva izposlovati kompromise in ljudem pojasniti, zakaj na lepem ni več tako preprosto več deset tisoče priseljencev poslati skozi vrata in še naprej svobodno trgovati z Evropo, ne da bi država kaj ponudila v zameno.

Čim večja bo njena večina, tem lažje bo premagala te težave. Če pa bo njena prednost majhna, bi na koncu lahko spotaknila samo sebe. Niti v Evropi niti doma jih ni malo, ki prežijo ravno na to.

Mayevi se dogaja podobno kot ženski, ki jo ima za vzornico: to je Elizabeta I. Tudi ona se je mučila s tekmeci na celini in doma, med drugim tudi z nadležnimi Škoti. Tudi Elizabeti ni manjkalo samozavesti: »Imam srce in pogum kralja,« je govorila, »in sramota naj zadene Parmo in Španijo in vsakega princa v Evropi, ki si bo drznil kršiti meje mojega kraljestva.« Pustila je nepozaben pečat tistemu obdobju.

Po drugi strani pa se ji ni bilo nikoli treba pustiti izvoliti.

