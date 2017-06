Fake news o fake news

Novica, ki povzema lažno novico, je še vedno zgolj in samo lažna novica

Izsek posnetka, ki naj bi dokazoval, da je tv-mreža CNN zrežirala protest. Ogledalo si ga je skoraj 800.000 ljudi.

»#Fakenews: Poglejte, kako je CNN v nedeljo zrežiral protest muslimanov, ki naj bi se borili proti terorizmu!« Tako se je glasil naslov na spletnem portalu Nova24TV, mediju jasnega političnega profila. Ameriška televizijska mreža CNN, ki jo je predsednik ZDA Donald Trump že med volilno kampanjo označil za »fake news«, zdaj pa to njegovi vojščaki vztrajno ponavljajo, naj bi storila usodno napako in zrežirala zgodbo. Nova24TV je nepreverjeno trditev nekritično povzela in jo prodala kot resnico.

CNN so tako okrivili za »neverjeten lapsus, ki ga bo ta tv-mreža bržkone plačala z izgubo ugleda«. Na YouTubu se je namreč pojavil videoposnetek, na katerem naj bi bilo jasno razvidno, kako novinarka CNN Becky Anderson v Londonu pred kamerami razvršča muslimanske vernike, preden so v živo posneli protest, so zapisali. Novinarka naj bi muslimanom naročala, kako se morajo postaviti pred kamerami in katere transparente morajo postaviti spredaj, da bodo najbolj vidni gledalcem. Ta postavitvena kulisa naj bi bila potem slika, ko je CNN začel oddajati v živo, da bi gledalcem prikazali zrežirano zgodbo, kako muslimani izražajo solidarnost z žrtvami manchestrskega in londonskega napada ter se distancirajo od skrajnega islama in Islamske države.

Poglejmo, kaj se je v Londonu pravzaprav dogajalo. Z nekaj kliki po spletu namreč ni težko priti do preprostih dejstev.

Osnova za novico je pravzaprav videoposnetek tviteraša z uporabniškim imenom @markantro, ki ga je nato spretno izkoristil oziroma izrabil teoretik zarot in skrajni desničar Mike Cernovich. Na posnetku ni videti drugega kot to, da protestnikom novinarka CNN postavlja vprašanja in jim daje navodila, kako naj se postavijo, da jih bo lahko v kader ujela kamera. Vsak, ki je kdaj delal na televiziji, to razume. A s pravim pripisom oči vidijo tisto, kar si želijo.

Cernovich, ki je skoraj lastnoročno poskrbel, da je posnetek postal viralen, je nato na Twitterju zapisal, da je protestnikom CNN priskrbel tudi napise. Televizijska mreža mu je nato odgovorila, da je njegova zgodba nesmiselna: »Skupini protestnikov je policija zgolj dovolila, da stopijo bližje, da bi lahko zbranim medijem pokazali svoje napise. Ekipa CNN jih je z ostalimi prisotnimi mediji nato le posnela.« Protesta ni organiziral niti režiral CNN, temveč London Fatwa Council, organizacija, katere člani so že večkrat javno spregovorili proti terorističnim napadom ekstremističnih skupin. Protestnike so posneli in fotografirali tudi drugi mednarodni mediji, med njimi CNN. Gre za klasičen primer, kako lahko po spletu hitro zakroži lažna novica. Uporabnikom spleta bi naivnost še nekako oprostili, medijem, od katerih pričakujemo kritično distanco ali vsaj preverjanje dejstev, pa ne. Še toliko manj, če so v službi resnice.