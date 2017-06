NLB, vredna tri milijarde

Država pa jo prodaja za trikrat manj

© Samo Bešlagič

Vsa velika, težka vprašanja, ki smo si jih zadnja leta postavljali glede sanacije slovenskih bank leta 2013, so se minuli teden razblinila ob primeru Italije. Tako kot NLB v Sloveniji je tudi znana italijanska banka Monte dei Paschi di Siena zašla v težave. A Italija je pri njenem reševanju ubrala veliko bolj suvereno pot. Medtem ko je Slovenija sprva zaprosila evropsko komisijo za državno pomoč, da bi lahko banke dokapitalizirala, je Italija banke enostavno dokapitalizirala in ukrep poimenovala »previdnostna dokapitalizacija«. Italija je storila tisto, kar naj bi bilo nemogoče in nedopustno. Slovenija je morala ob dokapitalizaciji zadostiti strogim pogojem evropske komisije – izvesti drage stresne teste, omejiti konkurenčnost bank, zapirati poslovalnice in obljubiti privatizacijo –, Italija pa nič od tega.