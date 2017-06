V Ljubljani je nasilne smrti umrl igralec Gašper Tič

V nasilnem obračunu v stanovanju na Trubarjevi cesti 24 v Ljubljani med 44-letnikom in 20-letnikom je zaradi vbodnih ran 44-letnik umrl. Po Dnevnikovih neuradnih, a zanesljivih informacijah, je ranam podlegel znani slovenski igralec Gašper Tič.

Ena najbolj znanih, prometnih in turistično privlačnih ulic glavnega mesta je bila danes dopoldne prizorišče okrutnega zločina, poroča Dnevnik. Okoli devete ure so Trubarjevo ulico na odseku med dvema znanima lokaloma, Reformator in Centralna postaja, policisti zaprli s trakom. Kmalu so kraj preplavili kriminalisti in forenziki. Že takoj po prihodu mož v modrem so iz stanovanja na Trubarjevi 24 vklenjenega privedli mlajšega moškega. Bojda je prav on poklical policijo. Šele popoldne ob treh je mrtvaški avtomobil odpeljal truplo. Vse to so Dnevnikovim novinarjem danes popoldne pripovedovali očividci.

"A prav nihče ni vedel nobenih podrobnosti o jutranjem dogajanju za štirimi stenami. Prva policijska poročila so bila skopa. Da so bili policisti okoli devete ure obveščeni o dogodku na Trubarjevi, da so po posredovanju v stanovanju našli moško truplo in da so eni osebi odvzeli prostost. Prve informacije so kazale na nasilno smrt. Kmalu pa smo izbrskali neuradno, a preverjeno informacijo, ki bo pretresla slovensko kulturno javnost. Moški, ki je umrl nasilne smrti, je bil namreč eden najbolj znanih slovenskih igralcev tako na gledaliških odrih kot na televiziji in filmu Gašper Tič," poročata Dnevnikova novinarja Primož Knez in Ingrid Mager.

Na Trubarjevo v stanovanje v prvem nadstropju, nasproti pisarn treh ljubljanskih odvetnikov, naj bi se Tič preselil pred komaj dvema tednoma. Sosedom se je predstavil in drug drugemu so zaželeli dobre sosedske odnose.

Popoldne so prišle dodatne informacije s Policijske uprave Ljubljana. »Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je v stanovanju prišlo do prepira med 44-letnim in 20- letnim moškim. Pri tem je 20- letnik z ostrim predmetom poškodoval 44-letnika. Slednji je zaradi poškodb na kraju umrl. 20-letniku so policisti kmalu po dogodku odvzeli prostost. Truplo 44-letnika so s kraja odpeljali na Inštitut za sodno medicino Ljubljana, kjer bodo v naslednjih dneh opravili obdukcijo. Policisti in kriminalisti so za danes končali ogled kraja, čez noč bo kraj zločina zavarovan, ogled pa se bo nadaljeval jutri. Zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka pa se nadaljuje,« je sporočila tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Maja Ciperle Adlešič.

Gašper Tič je kot igralec nazadnje nase opozoril februarja letos kot avtor muzikala Trač ali Mnogo hrupa za nič. Bil je dolgoletni član igralskega ansambla Mestnega gledališča Ljubljanskega (MGL).

Gašper Tič se je rodil 7. maja 1973 v Kopru. Na AGRFT se je vpisal leta 1991 ter dramsko igro in umetniško besedo študiral v letniku profesorjev Dušana Mlakarja in Kristijana Mucka. Študij je zaključil z vlogama Puntile v uprizoritvi Gospod Puntila in njegov hlapec Matti Bertolta Brechta (r. Jernej Lorenci) in Petra Pajota v Ljudožercih Gregorja Strniše (r. Aleš Novak) ter zanju leta 1996 prejel univerzitetno Prešernovo nagrado.

Že v času študija je veliko igral, med drugim Aljošo v Bratih Karamazovih Dostojevskega (r. Sebastijan Horvat, Akademijski studio-SNG Mala Drama Ljubljana, 1994) in Oresta v Ajshilovi Daritvi na grobu (r. Sebastijan Horvat, del Oresteje v koprodukciji slovenske, makedonske in bolgarske akademije, Ohrid, 1995). V MGL je v obdobju pred zaposlitvijo igral Melchiorja Gaborja v Pomladnem prebujenju Franka Wedekinda (r. Sebastijan Horvat, 1994), Larryja v Zažgi! Lanforda Wilsona (r. Zijah Sokolović), Toma v Jaz sem maestro Hrafnhildur Hagalin Guđmundsdóttir (r. Halmar Sigurđsson) in Igralca v Singerjevih Norcih iz Helma (r. Zijah Sokolović). V MGL je bil redno zaposlen od 1997 do danes.

Veliko je nastopal tudi v drugih gledališčih: v SNG Drama Ljubljana, Koreodrami Ljubljana, Gledališču Koper in SSG Trst, pa tudi izven institucij. Za izvedbo in priredbo monokomedije Joooj, tako sem prišel na svet!? (Hišno gledališče in KUD France Prešeren, 1998) je leta 1999 prejel nagrado zlata paličica. Ukvarja se tudi s pisanjem, gledališko režijo in pedagogiko, med drugim je v Šentjakobskem gledališču režiral igri Bog Woodyja Allena (2008) in komedijo po motivih del različnih avtorjev Tičja kletka (2009).

Nastopil je v dveh celovečernih filmih: kot Prešeren v Odi Prešernu (r. Martin Srebotnjak, 2001) ter kot Petelin v Kruha in iger (r. Klemen Dvornik, 2012). Posnel je veliko kratkih filmov in radijskih iger, za seboj pa ima tudi bogato televizijsko kariero. Za stvaritev lika Ana Liza v oddaji Spet doma na RTV Slovenija je leta 2006 prejel viktorja za posebne dosežke. Vodil je več silvestrskih oddaj, mlajši gledalci pa ga poznajo po vodenju oddaj Iz popotne torbe in Firbcologi.