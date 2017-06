Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V Plesnem teatru bo premiera plesno-glasbene predstave LakeLess v izvedbi Maše Kagao Knez in Murata. V MSUM bodo odprli razstavo Neposlušne, na kateri se predstavljajo Eulàlia Grau in Katalin Ladik ter skupina aktivistk iz Srbije Žene u crnom. V Cankarjevem domu bo potekal 58. Jazz Festival Ljubljana, v Kranju bo nastopila skupina Laibach, na Jazzlentu pa Omar Sosa Quarteto Afrocubano.

Četrtek, 29. junij

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesno-glasbene predstave LakeLess, plesalke in koreografinje Maše Kagao Knez ter glasbenika in beatboxerja Murata. Duet LakeLess predstavlja neposredno komunikacijo, ki izhaja iz vsakodnevnih vzorcev in situacij, ki jih avtorja spretno transformirata v univerzalni jezik (gib in zvok).

© Vida Kavčič

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Neposlušne, ki se osredotoča na tri "pozicije" neposlušnosti. Še bolj zato, ker so neposlušne v našem primeru ženske. Pri tem ne izhajajo izključno iz feminizma kot nekakšnega zavezujočega izhodišča svojega delovanja, temveč iz pozicije upora in neposlušnosti proti kakršnikoli obliki oblastništva in diskriminacije. Na razstavi sodelujejo mednarodno priznani umetnici Eulàlia Grau in Katalin Ladik ter skupina aktivistk iz Srbije Žene u crnom. Kustosinja razstave: Bojana Piškur

Eulàlia Grau: Interior d'un avió (Etnografia) [Letalski interier (Etnografija)], 1973, fotografska emulzija in anilin na platnu. Z dovoljenjem: MACBA Collection. MACBA Foundation. Delo kupljeno zahvaljujoč GR

Na Jazzlentu v Mariboru bo ob 21.00 nastopila zasedba Omar Sosa Quarteto Afrocubano. Kubanski pianist, skladatelj in aranžer Omar Sosa velja za enega najbolj inovativnih nadaljevalcev afro-kubanskega izročila.

SzU52h8_OPQ

Na 58. Jazz Festivalu Ljubljana bodo nastopili: Park pri CD (19.00): Philipp Gropper's Philm (Nem), (20.00): Velkro (Slo/Nor/Por), Klub CD (21.00): Alexander Hawkins & Sofia Jernberg (VB/Šve), (22.00): Emilia Martensson Trio (Slo/Šve/VB), (23.00): Yussef Dayes Trio Presents Black Focus (VB)

p1_mcTTVwr4

Petek, 30. junij

V Kinodvoru Ljubljana bo na ogled poseben filmski dvojček. Ob 19.00 bo projekcija filma Modri žamet, enega ključnih filmov 80-ih v režiji Davida Lyncha, ob 21.00 pa bodo predvajali poetični dokumentarec Ponovni pogled na Modri žamet v režiji Petra Braatza, ki ponuja vpogled v zakulisje snemanja te kultne mojstrovine.

pG75lzWQtV8

V stari bencinski črpalki (Tivolska 44) v Ljubljani bo ob 20.00 potekal Fotopub Appetizer – predfestivalski dogodek festivala Fotopub. Odprli bodo razstavo On The Other Hand, mednarodno priznanega tandema švicarskih umetnikov Taiya Onorata in Nica Krebsa. Predstavljena dela povečini izvirajo iz umetniških projektov The Great Unreal (2005–2009) in Continental Drift. V obeh se umetnika podata na daljše potovanje, kjer z manipulacijo, intervencijami in elementi performansa odkrivata, spreminjata in gradita globoko zakorenijeno vizijo pokrajin Amerike in centralne Azije.

V letnem gledališču Khislstein Kranj bodo ob 21.00 v okviru 9. SubArt Festivala nastopili Laibach.

6svlYIS3NLI

Na 58. Jazz Festivalu Ljubljana bodo nastopili: Klub Gromka (17.00): CP Unit (ZDA), Cankarjev dom (18.30): Cene Resnik Trio "Watch For Dogs" (Slo/Ita), Park pri CD (19.30): Artbeaters (Slo), Cankarjev dom (21.00): Archie Shepp Tribute To Coltrane (ZDA), Klub CD (22.30): Lucia Cadotsch "Speak Low" (Švi/Šve), (23.30): Amok Amor (Nem/Šve/ZDA), (00.30): Container Doxa

qQsN3d7wUpE

Sobota, 1. julij

Na vrtu Kavarne Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Šiški nastopil soul/world/pop dvojec Les Flatmates, pridružila pa se jima bo še priznana češka kantavtorica in pianistka Bára Zmeková.

GhJFlNgHQU8

Na 58. Jazz Festivalu Ljubljana bodo nastopili: Klub CD (15.00): Hearth (Slo/Por/Dan/Arg), (16.00): Susanna Risberg (Švi), Park pri CD (19.00): Igor Lumpert Quartet (Slo/ZDA), (20.15): Nate Wooley's Knknighgh (ZDA/Slo), Klub CD (21.30): Ambrose Akinmusire Quartet (ZDA), (23.00): Rob Mazurek (ZDA)

r5xWzKkA8pc