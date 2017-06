Corbyn na Glastonbury privabil skoraj toliko ljudi kot Rolling Stonesi

Vodja britanske laburistične stranke dobiva status rock zvezdnika

Govoru vodje laburistov Jeremyja Corbyna na Glastonburyju, najodmevnejšem glasbenem festivalu v Veliki Britaniji, lahko v celoti prisluhnete na videoposnetku. Množica, ki se je zbrala na govoru britanskega politika, je po podatkih organizatorjev festivala največja po nastopu skupine The Rolling Stones leta 2013, ko je Glastonbury obiskalo več kot 135.000 ljudi. Letos so na festivalu nastopila velika glasbena imena, kot so Radiohead, Foo Fighters in Ed Sheeran.

UVGFi8balOM