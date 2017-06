Simbolika rdeče zvezde

Koncertna prireditev z naslovom Nosil bo rdečo zvezdo, na kateri bo nastopila Svetlana Makarovič z več kot 100 glasbeniki

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo v četrtek, 29. junija od 21.00 dalje potekala prireditev z naslovom Nosil bom rdečo zvezdo, na kateri bo Svetlana Makarovič z več kot sto glasbeniki uprizorila koncert, ki bo poudarjal simboliko rdeče zvezde. Ta ji ne pomeni simbola totalitarizma, temveč simbol združevanja, svobode, upora.

Zamisel za koncertno prireditev Nosil bom rdečo zvezdo se je Makarovičevi porodila pred nekaj leti, ko je SDS v državnem zboru predlagala, da se simbol rdeče zvezde prepove, ker da simbolizira totalitarni režim bivše Jugoslavije. Ko je predlog padel, je ukrojila rdečo zvezdo, jo prišila na belo zastavo ter izobesila čez balkon stanovanja v Trnovem.

Odzivi so bili različni, Svetlani Makarovič pa rdeča zvezda pomeni vse prej kot simbol totalitarizma: "Zame ne pomeni Severne Koreje ali Udbe, ampak simbol svobode, enotnosti, bratstva, upora proti zlu, fašizmu, sovraštvu, proti ščuvanju ljudstva proti vsemu drugačnemu, kot so trenutno begunci. V središču ideje o rdeči zvezdi so svobodna družba, svoboda misli, svoboda izražanja, svoboda tiska," pravi Svetlana Makarovič.

Prireditev bo režirala Nika Bezeljak, nastala pa je v organizaciji Humanitarnega sklada Sapramiška, Festivala Ljubljana in Mestne občine Ljubljana. Po režiserkinih besedah bodo program sestavljale pesmi o svobodi, uporu in strpnosti, naslov pa je koncert dobil po pesmi Primoža P Ram Siterja, po njegovih besedah "tihi, osebni izpovedi" o času, ko je rdeča zvezda veljala za simbol napredne misli.

dSHJoRbfG4I

Svetlani Makarovič se bodo na odru pridružili še Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič s skupino Dirty fingers, raper Darko Nikolovski, Andrej Rozman - Roza, Polona Vetrih, Martina Feri s Kraškimi ovčarji in Ovcami, Tomaž Mihelič - Marlena, Janja Majzelj, Višnja Fičur, Miha Bezeljak, Joži Šalej, Nino de Gleria, Jure Tori in Janez Levec.

QIiRD79-ss0

Septembra bodo projekt izvedli še v Trbovljah, kjer bosta nastopila Iztok Mlakar in skupina The Stroj.