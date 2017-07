Nenasilna komunikacija ni veščina vljudnosti

Evropski festival nenasilne komunikacije prvič v Sloveniji

Simbolizem nenasilne komunikacije: šakal kot prispodoba za nerganje, obsojanje, kritiziranje je vse, kar v naše odnose prinaša razdor. Žirafa, mojstrica poslušanja, je simbol poslušanja s srcem in gledanja izza besed.

© Andreas Bohnenstengel, Wiki Commons

Na Pohorju se bo med 22. in 29. 7. zgodil, prvič v Sloveniji, Evropski festival nenasilne komunikacije. V okviru festivala bo četrtek, 27. julij, dan odprtih vrat z možnostjo obiska zunanjih udeležencev, na ta dan pa bo ponujena tudi uvodna delavnica v slovenskem jeziku. Festival bo gostil do 150 participantov iz cele Evrope, po načelu odprtega prostora pa se bo vzporedno dogajalo več dogodkov in delavnic v angleščini.

Nenasilna komunikacija je proces komunikacije, ki ga je razvil dr. Marshall Rosenberg v začetku 70. let 20. stoletja. Gre za preobrazbo prevladujoče paradigme tekmovalnosti za premoč v paradigmo partnerstva. Nenasilna, povezovalna komunikacija obsega naravnanost, praktična orodja in veščine, ki pomagajo, da namesto razdora v odnose vnašamo dober stik in povezanost.

»Gre za ustvarjanje kakovostnega medsebojnega stika,« je povedal soorganizator festivala Javor Škerlj Vogelnik, »ki omogoča enakovredno prepoznavanje potreb vseh vpletenih. Nenasilna komunikacija ni veščina vljudnosti ali diplomacije – je povabilo k izražanju samega sebe v vsej polnosti, iskrenosti in integriteti.«

Četrtkov dan odprtih vrat je priložnost, da se obiskovalci seznanijo s temelji globalno uveljavljenega pristopa povezovalne komunikacije, na festivalu pa se lahko obenem bolj podrobno soočijo s praksami »jezika življenja,« kot ji tudi pravijo.