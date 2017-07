Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Četrtek, 13. julij

V Desnem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Razkrite roke-humani in poslovni uspehi, na kateri bodo predstavljeni rezultati projekta, ki je nastajal v sodelovanju oblikovalskega tima Oloop z jeseniškimi priseljenkami in azilantkami. Na ogled bodo ročno izdelane in vrhunsko oblikovane kvačkane blazine, video dokumentarec avtorja Mihe Možine ter fotografije, ki prikazujejo ustvarjalne procese.

© Aleksander Lilik

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 19.30 projekcija filma Lady Macbeth, posnetega po povesti Lady Macbeth Mcenskega okraja, avtorja Nikolaja Leskova, ki jo je leta 1865 prvič objavil Dostojevski v svoji reviji Epoha. Režija: William Oldroyd

oBTsAji1VIM

V Q-centru Ptuj bodo ob 20.30 v okviru 15. festivala sodobne umetnosti Art Stays odprli razstavo Veliko je lepo-velika krajina v slovenskem slikarstvu, na kateri bodo predstavljena dela okoli 50 slovenskih umetnic in umetnikov. Kustosa razstave: Dušan Fišer & Jernej Forbici

© Uroš Weinberger

Na Partizanskem trgu v Metliki bodo ob 21.00 v okviru festivala Teden kulture na placu nastopili: Haiku Garden, All Strings Detached in Persons From Porlock.

DvfO2zsqbPY

Na Veselovem vrtu ZDSLU Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru koncertnega cikla Dvocikel 2017 nastopili: Katja Šulc & Igor Matković, ki bosta predstavila uglasbeno romsko poezijo z albuma Kamlisajlan in Neja Tomšič, ki bo poskrbela za likovno interpretacijo njunega glasbenega raziskovanja.

ur92wL9-otM

Petek, 14. julij

Na Trgu francoske revolucije Ljubljana bo ob 18.00 svoja vrata ponovno odprla Pocestnica - "ready-made" galerija na prostem, ki v igrivem duhu Marcela Duchampa z močjo domišljije spreminja vsakdanje elemente Ljubljane v vrhunska umetniška dela. "Ready-made" galerija na prostem umetniške skupine KUD Ljud odkriva že obstoječe "koščke mesta" (korita za rože, razbrzdane fasade hiš, prometne znake ...) in jih s preimenovanjem in pripisovanjem avtorstva ter umetniških konceptov spreminja v umetniške objekte - razstavlja kipe, slike ter interaktivne inštalacije znanih in neznanih, resničnih in izmišljenih umetnikov. Obiskovalci imajo po ogledu tudi sami možnost v zbirko prispevati novo-odkrita umetniška dela - razstava teh del pa je letošnja pocestniška posebnost.

© Blaž Pintar

Na letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 v okviru cikla Pozor! Nov bend na vidiku! nastopila avstralska post punk zasedba Terry.

jdOT5Ix8VOY

V Muzeju slovenskih filmskih igralcev Divača bodo ob 21.30 predvajali dokumentarni film Ita Rina - filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood, ki govori o prvi slovenski igralki, ki je zaslovela po vsem svetu. Ida Kravanja, rojena leta 1907, znana kot Ita Rina, je s svojo vlogo v filmu Erotikon (1929) režiserja Gustava Machatyja postala slavna v Evropi. Na vrhuncu svoje slave se je poročila in zavrnila povabilo v Hollywood. Zatem se je pojavila v nekaj nemško-jugoslovanskih koprodukcijah, vendar pa je njena slava počasi zbledela. Režija: Marta Frelih

Sobota, 15. julij

Na starem placu Cerkno bosta ob 21.00 nastopili domača zasedba Kukushai, ki lovi ravnovesje med popom in jazzom ter srbski alter jazz-rock trio Fish In Oil.

kZNU1dNQYdY

Na Partizanskem trgu v Metliki bodo ob 22.00 v okviru festivala Teden kulture na placu nastopili: Mrfy, Repetitor (Srb) in Nesesari Kakalulu.

OST9Uynjm3E