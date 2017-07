Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Dr. Andreja Gomboc, astrofizičarka

Profesorica astronomije in raziskovalka v Centru za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici Andreja Gomboc je znanstvenica, ki jo od nekdaj zanimajo ekstremni pojavi v vesolju. O tem priča že naslov njene diplomske naloge: Kako je videti padec zvezde v črno luknjo?. V zadnjih letih so njena strast najsilovitejše eksplozije v vesolju – izbruhi sevanja gama. In svojo strast rada deli z drugimi. Kot urednica spletnega Portala v vesolje in predsednica astronomskega tekmovanja je v prvih vrstah prizadevanj za popularizacijo znanosti.

Pogovarjala sva se tako o poletni sezoni amaterskega opazovanja zvezd kot o razburljivih časih za sodobno astronomijo, ki je sicer s tehnološkim napredkom izgubila dobršen del romantike, a hkrati odprla vrata vprašanjem, ki so bila še nedavno domena znanstvene fantastike.

Najprej vprašanje mojega štiriletnega sina: zakaj so v vesolju zvezde?