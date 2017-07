Festival sodobne fotografije v Novem mestu

Na letošnjem Fotopubu se bo zvrstilo 10 razstav 36 umetnikov iz 19 držav

© Forlane 6 Studio

Novo mesto bo med 31. julijem in 5. avgustom gostilo 4. mednarodni festival sodobne fotografije Fotopub, ki ga vodi nova ekipa mladih umetnikov in kuratorjev, namenjen pa je raziskovanju in širjenju meja medija sodobne fotografije. Tudi letos bodo organizatorji na festival pripeljali številne mednarodno uveljavljene umetnike, kuratorje, urednike, založnike in galeriste, ki bodo na razstavah ter moderiranih večernih pogovorih predstavili svoja dela. V zadnjih dveh dneh festivalskega dogajanja, se bodo v središču mesta zvrstili fotografski knjižni sejem, simpoziji in Portfolio Review, vsak večer pa bo sledil glasbeni program, v okviru katerega bodo nastopili: Haiku Garden (Slo), Jonathan (Hr), Lord Apex (VB), Neana (VB), T.D. Nasty (VB), Borka (Slo), Felis Catus b2b KMN (Slo), Mickey Pearce (VB), She's Drunk (Fra/Nem) in Bojler DJs (Slo).

V okviru razstavnega programa festivala se bo zvrstilo deset razstav šestinštiridesetih umetnikov iz devetnajstih držav: Belorusije, Bosne in Hercegovine, Brazilije, Češke, Danske, Francije, Indije, Italije, Kitajske, Latvije, Libanona, Nemčije, Nizozemske, Palestine, Slovenije, Švice, Turčije, Ukrajine in ZDA. Dela bodo razstavljena v nekonvencionalnih razstavnih prostorih in zapuščenih zgradbah znotraj mestnega jedra: Osnovna šola Grm, Knjižnica Mirana Jarca, klub LokalPatriot, Hostel Situla, stanovanja na Glavnem trgu in na Rozmanovi ulici, hiša na Bregu 1, prostor na Pugljevi ulici ter knjižnica na prostem Pumpnca.

Festival bo odprla site-specific podvodna umetniška instalacija Soft Denia,l francosko-nemškega umetniškega tandema Forlaine 6 Studio, ki bo postavljena v plavalnem bazenu novomeške Osnovne šole Grm. Poleg omenjene instalacije bo mogoče videti tri skupinske razstave gostujočih kuratork. Rachel Dedman (VB) je k sodelovanju povabila arhitekte, slikarje in filmske ustvarjalce z Bližnjega vzhoda, ki skozi fotografijo iščejo nove možnosti vizualne narative svojega geografskega območja. Sodelujejo: Sunoj D, Stéphanie Saadé, Ghaith Abi Ghanem in Jad Melki, Hussein Nasserredine, Daniele Genadry, Yara Saqfalhait, Isa Toledo, Aykan Safoglu.

Performativna razstava pod vodstvom češke kuratorice Tereze Jindrove spaja dva umetniška dueta (Lea Collet, Marios Stamatis, Barbora Fastrová, Johana Pošová), katerih dela obravnavajo najosnovnejša človeška čustva, kot je ljubezen, razstava italijanske kuratorice Paole Paleari pa združuje pet umetnikov (Mathias Tang, Matilde Søes Rasmussen, Bärbel Praun, Maya Rochat, Masha Svyatogo), ki iz lastnih izkušenj skozi fotografijo raziskujejo različne vidike življenja: identiteto, intimnost, družbo, okolje in jezik. S samostojno razstavo v zapuščenem javnem stranišču se v Novo mesto vrača Liga Spunde iz Latvije, dobitnica nagrade Fotopub 2016 Portfolio Prize.

© Maya Rochat

Na zaključni festivalski razstavi se bo predstavilo devet umetnikov, ki jih je izbralo devet članov ekipe festivala. Povabljeni umetniki (Giorgia Castiglioni, Eric Meier, Thomas Kuijpers, Nicolò Lucchi, Giovanni Fredi, Richard Janeček, Jure Goršič, Anja Jelovšek, Sam Lavigneso) so pri konceptu razstave delovali tudi kot kuratorji in tako preizpraševali pogosto prepletajoči se vlogi kuratorja in umetnika, ter se gibali med mejami in stičišči individualnega in kolektivnega. Program bodo dopolnili še nastop švicarsko-slovenskega dua Veli & Amos, javne intervencije slikarja Danila Milovanovića ter dve gostujoči razstavi, katerih pobudnici sta mednarodni partnerici festivala – Akademija FAMU iz Prage in Galerija Metronom iz Modene. Med letošnje nove iniciative spada posebna razstava Fotocubs, ki so jo zasnovali in postavili lanskoletni prostovoljci Fotopuba, pod mentorstvom ekipe Fotopuba.

© Nicolò Lucchi

Zadnja dva dni festivala bo Portfolio Review, eden osrednjih dogodkov festivala, ki bo v Novo mesto pripeljal dvanajst umetnikov, kuratorjev, urednikov, založnikov in galeristov, delujočih na področju globalne sodobne fotografske umetniške scene: Anna-Kaisa Rastenberger (glavna kuratorica v Finskem muzeju za fotografijo), Duncan Wooldridge (fotograf, kurator in umetniški kritik, vodja katedre za fotografijo na Camberwell College of Arts, UAL – Univerza za umetnost v Londonu), Elisa Medde (glavna urednica FOAM Magazine), Federico Clavarino (umetnik, učitelj na BlankPaper Escuela de Fotografia), Francesca Seravalle (samostojna kuratorica), Marcella Manni (ustanoviteljica in direktorica galerije Metronom), Michal Novotný (kurator, direktor Centre for Contemporary Art FUTURA), Penelope Umbrico (umetnica), Roman Uranjek (umetnik, ustanovni član IRWIN in NSK), Taco Hidde Bakker (pisec, teoretik in predavatelj), Tim Clark (kurator, ustanovitelj 1000 Words Magazine) in Aron Mörel (založnik, ustanovitelj in urednik Mörel Books). Poleg ocenjevanja portfoliev bodo javnosti predstavili tudi svoje delo v seriji popoldanskih simpozijev.