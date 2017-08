ZDA nikoli niso bile imune na fašizem

V zadnjih petih letih se je število belih nacionalističnih in neofašističnih gibanj v ZDA povečalo za 600 odstotkov

Charlottesville, 2017

ZDA se trenutno soočajo z vse bolj agresivno skrajno desnico in neofašizmom. Opazovalci so fašizem ves čas obravnavali kot ideologijo, ki je za ameriško družbo tuja. Dejansko pa ima v njeni zgodovini globlje korenine, kot je večina od nas pripravljena priznati, v Guardianu piše David Motadel, profesor mednarodne zgodovine na London School of Economics and Political Science.

V 20. in 30. letih prejšnjega stoletja se fašistična gibanja niso vzpenjala samo v Evropi, ampak povsod po svetu. ZDA niso bile izjema. Najbolj znano je bilo gibanje srebrnih srajc, ki ga je leta 1933 v Massachusettsu ustanovil radikalni novinar William Dudley Pelley. Radikalna gibanja so bila ustanovljena v italijanskih in nemških skupnostih v ZDA.

Fašistični agitatorji so izdajali časopise, radijske oddaje, prek njih so nasilni antisemitizem, nativizem, antikomunizem pridigali milijonom ljudi. Mnogi niso imeli očitnih povezav s fašističnimi gibanji v Evropi, svoja sporočila so povezovali z Ameriškim nativizmom in krščansko pobožnostjo. Ko in če bo fašizem prišel v Ameriko, ne bo označen kot »narejeno v Nemčiji«, ne bo opremljen s svastiko, je leta 1938 opozoril eden od novinarjev. Niti fašizem se ne bo imenoval, seveda se bo imenoval amerikanizem.

Fašizem nima prostora v ameriški zgodovini, v globalni zgodovini fašizma je Amerika zgolj opomba.

Med drugo svetovno vojno so ameriški fašisti doživeli resen polom. Po vojni so nastale nove skupine. Nekatere, kot ameriška nacistična stranka, so se videle kot naslednice medvojnih skupin. Njen ustanovitelj vojni veteran George Lincoln Rockwell je kopiral ideologijo in ikonografijo nemške nacistične stranke. Mnoge povojne fašistične skupine pa so bile po videzu drugačne od predhodnic.

Danes ima neofašizem mnogo obrazov, vključuje gibanja od neonacistov do neokonfederalistov in stare desnice. ZDA nikoli niso bile imune na fašizem. Mnogim komentatorjem je še vedno nerodno govoriti o fašizmu v Ameriki. Še vedno ga vidijo kot tujca, ki ne sodi v ameriško družbo. Fašizem nima prostora v ameriški zgodovini, v globalni zgodovini fašizma je Amerika zgolj opomba.

Toda nikoli ni bilo bolj pomembno priznati zgodovine fašizma in neofašizma v ZDA kot danes. V zadnjih petih letih se je število belih nacionalističnih in neofašističnih gibanj v ZDA povečalo za 600 odstotkov, v študiji ugotavlja univerza George Washington. Čeprav so marginalne skupine, jim je zmaga Donalda Trumpa na lanskih predsedniških volitvah povečala samozavest. Nikoli v zgodovini se niso počutile bolj močne. Mnoge so Trumpovo zmago videle kot svojo zmago.

Pred več kot desetimi leti je zgodovinar Robert Paxton v svoji knjigi The Anatomy of Fascism posvaril, da bodo ZDA doživele katastrofalno nazadovanje in polarizacijo, če bodo te »marginalne skupine« našle »močne zaveznike in stopile v večinsko« ameriško politiko. Kaže, da so njegove besede bile preroške, zaključuje profesor David Motadel.