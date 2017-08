Kult spočetja

Zakaj se katoliška cerkev še vedno tako goreče bori proti pravici do splava?

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je med brezjansko mašo ob dnevu Marijinega vnebovzetja ostro napadel ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.

© Uroš Abram

Jugoslovanska ustava, ki je bila sprejeta leta 1974, od tega je že več kot 40 let (!), je v 191. členu določila, da je »pravica človeka, da svobodno odloča o rojstvu svojih otrok. Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov.« Jugoslavija je takrat postala ena od prvih držav, ki so v ustavo zapisale pravico do svobodnega odločanja. Nekaj let kasneje, 26. aprila 1977, je v Sloveniji začel veljati zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, v njem pa so bile podrobno predstavljene različne politike, s katerimi naj bi se uravnavalo rojstvo – vse od kontracepcije, prekinitve nosečnosti pa do zdravljenja neplodnosti.