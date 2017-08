Naša nova posebna izdaja Mladina Osebnosti

Novo serijo posebnih izdaj Mladina Osebnosti začenjamo s številko o Angeli Merkel. Kdo je najvplivnejša ženska na svetu? Kakšno je bilo njeno življenje v Vzhodni Evropi? Kako so se spreminjala njena družbena in politična stališča? Kdo je ta neverjetna ženska, ki s podobo umirjene gospodinje vodi politični in ekonomski razvoj Evrope že več kot desetletje? Kaj pomeni nemška vladarka za svetovno gospodarstvo in za Slovenijo?

Posebna izdaja Mladina Osebnosti – Angela Merkel izide 8. septembra, tik pred nemškimi volitvami. V naslednjih štirih mesecih ji bosta sledili še dve – Papež Frančišek in Vladimir Putin. Vse tri pripravljajo izvrstni tuji in naši avtorji. Posebna izdaja Mladina Osebnosti – Angela Merkel je plod dolgoletnega sodelovanja med založniško hišo Mladina in založbo Der Spiegel, ki izdaja vodilni istoimenski nemški politični tednik.

V naslednjih štirih mesecih ji bosta sledili še dve posebni številki – Papež Frančišek in Vladimir Putin.

