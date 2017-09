V parlamentu že vojna retorika

Žan Mahnič, poslanec SDS in predsednik parlamentarnega odbora za obrambo, je v spor s Hrvaško glede uveljavitve arbitražnega sporazuma tudi uradno vključil Slovensko vojsko

Žan Mahnič, poslanec SDS in predsednik parlamentarnega odbora za obrambo, je v spor s Hrvaško glede uveljavitve arbitražnega sporazuma tudi uradno vključil Slovensko vojsko. Za danes je namreč sklical nujno sejo odbora za obrambo za obrambo z eno samo točko – pripravljenost Slovenske vojske na možne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma. Danes ob 16. uri bo tako generalmajor Andrej Osterman, načelnik generalštaba, poslancem in nacionalno-varnostnim institucijam poročal o morebitnih pripravah vojske na konflikt s Hrvaško. Na seji bo prisotna tudi obrambna ministrica Andreja Katič, predstavnik predsednika vlade in predstavnika obeh varnostno-obveščevalnih služb, Sove in vojaške OVS.

Slovenska politika bi morala storiti vse, »da ustavi zlonamerno retoriko pričakovanega vojaškega zaostrovanja in kazanja mišic, začenši z neodgovornimi ravnanji poslancev«.

Na Mahničevo potezo so se že odzvali v Alternativni akademiji, njihov predsednik dr. Darko Štrajn je protestiral proti tej »provokaciji« in »opozicijski folklori«. Po njihovem mnenju bi slovenska politika morala storiti vse, »da ustavi zlonamerno retoriko pričakovanega vojaškega zaostrovanja in kazanja mišic, začenši z neodgovornimi ravnanji poslancev«. Štrajn opozarja, da o tem še nikoli ni razpravljal niti Svet za nacionalno varnost. Zato dejanje poslanca Mahniča razumejo kot odkrito zlorabo funkcije in kot skrbno premišljeno provokacijo, ki lahko v svojih nadaljevanjih vodi do radikalno dramatičnih posledic, saj »vpeljava govorice o vojaški pripravljenosti ni nič drugega kot perfiden način priprave državljanov na odprte oborožene konflikte ob meji.«