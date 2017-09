Film Oblika vode je prejel zlatega leva na Beneškem festivalu

Od leta 1932 se vsako leto konec avgusta odvija nastarejši filmski festival na svetu

Scena iz filma Oblika vode

© Arhiv filma

Zlatega leva za najboljši film na 74. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobil film Oblika vode mehiškega režiserja Guillerma del Tora. Srebrnega leva za režijo je pa francoski režiser Xavier Legrand, za najboljšo žensko in moško vlogo sta bila nagrajena Charlotte Rampling in Kamel El Basha.

Film Oblika vode pripoveduje o nemi in osamljeni Elisi, ki dela v vladnem laboratoriju. Njeno življenje se spremeni, ko s sodelavko v vodnem tankerju odkrijeta bitje dvoživko.

"Če ostaneš nedolžen in zvest samemu, temu, v kar verjameš, v mojem primeru v pošasti, lahko narediš karkoli." (Guillermo del Toro, režiser filma Oblika vode)

Veliko nagrado žirije si je prislužil film Fokstrot izraelskega režiserja Samuela Maoza. Film obravnava obvezno služenje vojaškega roka v Izraelu. Pripoved se vrti okoli očeta in matere v Tel Avivu, ki jima vojaka potrkata na vrata in ju obvestita, da je njun sin častno umrl v akciji.

Srebrnega leva za režijo je prejel francoski režiser Xavier Legrand za film Skrbništvo. Slednji pripoveduje o zakoncih, ki po ločitvi bijeta bitko za skrbništvo sina. Legrand je zanj dobil tudi leva prihodnosti za najboljši režijski prvenec.

Za najboljšo moško vlogo je bil nagrajen Kamel El Basha za vlogo v filmu Žalitev v Libanonu rojenega režiserja Zaida Douerija. Za najboljšo žensko vlogo pa je žirija nagrado namenila Charlotte Rampling za vlogo v filmu Hannah, ki ga je režiral italijanski režiser Andrea Pallaoro.

Za scenarij je bil nagrajen britanski scenarist in režiser Martin McDonagh za film Trije oglasni panoji pred Ebbingom v Misuriju. Film pripoveduje o ženski, katere najstniška hči je bila posiljena in ubita v provincialnem rasističnem in homofobnem mestecu. Ko mine že nekaj mesecev od zločina, policija pa ni še nič napredovala pri iskanju storilca, vzame mati stvari v svoje roke. Na izhodu iz mesta najame tri oglasne panoje in na njih z velikimi črkami izpiše provokativna sporočila policiji, da bi opozorila na njeno brezbrižnost in nesposobnost.

lA4WD92it0k

V tekmi za zlatega leva je bilo letos 21 filmov, prevladovali so filmi moških režiserjev, le enega je podpisala režiserka.

Mednarodni žiriji je predsedovala igralka Annette Bening, v žiriji pa so bili še britanski režiser Edgar Wright, mehiški režiser Michel Franco, britanska igralka Rebecca Hall, madžarska režiserka Ildiko Enyedi, britansko-avstralski kritik David Stratton, francoska igralka Anna Mouglalis, na Tajvanu rojeni filmski ustvarjalec Yonfan in italijanska igralka Jasmine Trinca.

V tekmovalni sekciji Obzorja, ki predstavlja nove trende v svetovni produkciji, je bil za najboljšega izbran film Nico, 1988, ki ga je režirala italijanska režiserka Susanne Nicchiarelli. Žiriji sekcije Obzorja je predsedoval režiser Gianni Amelio.

V novi tekmovalni sekciji VR-film oziroma film navidezne resničnosti pa je žirija, ki ji je predsedoval režiser John Landis, za najboljšega izbrala 16-minutni film Arden's Wake, ki ga podpisuje ameriški režiser Eugene YK Chung.

Zlatega leva za življenjsko delo sta prejela hollywoodska zvezdnika Jane Fonda in Robert Redford. Na festivalu so tudi prikazali film Our Souls at Night režiserja Ritesha Batre, četrti film, v katerem sta Jane Fonda in Redford skupaj stopila pred kamero.

Prizor iz filma Our Souls at Night

© Arhiv filmskega studija

Jit3YhGx5pU