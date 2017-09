Kako razkrinkati lažne novice

Študija je pokazala, da so videoposnetki lahko posebej uporabni pri zavračanju lažnih informacij

Lažna novica o smrti igralca Sylvestra Stallona, kjer so prevaranti v članku uporabili tudi lažni posnetek TV postaje CNN

Skupina akademikov je dve desetletji raziskovala lažne novice, da bi jih razumela in ugotovila, kako jih je mogoče najbolj učinkovito ovreči oziroma odstraniti. Poročilo so objavili v Psychological Science. Profesorica Kathleen Hall Jamieson, ena od avtoric študije in ustanoviteljica FactCheck.org, je za New York Times pojasnila, da ponavljanje argumentov, da gre za lažno informacijo, ni prav način.

S tem okrepimo obrambo pred resnico. To posebej velja, če lažna informacija vsebuje enostavnejšo razlago kot je resnica. Tak primer je zavračanje informacije, da cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam povzroča avtizem. To laž bi bilo najenostavneje ovreči z enostavno razlago, kaj je avtizem, a te znanost nima. Ker je temu tako, lažna informacija o stranskih učinkih omenjenega cepiva še vedno kroži.

Ko razkrivamo laži, je tudi dobro, da med ljudi zasejemo dvom. Predsednik ZDA Barack Obama recimo že leta trdi, da njegov predhodnik Barack Obama ni rojen v ZDA. Zgolj trditev, da je to laž, za ljudi, ki verjamejo razlogom, zakaj je to res, ni dovolj. Ljudi je bolje voditi po vrtu, kot narediti vse delo namesto njih, pravi profesorica Dolores Albarracín, ki je prav tako soavtorica študije. Če damo javnosti nove in kredibilne informacije, je to posebej učinkovit način pri temeljitem odstranjevanju lažnih informacij, ugotavljajo avtorji študije. To podpira njihovo hipotezo, da nove informacije omogočajo ljudem, da nadgradijo svoje razumevanje dogodkov, ugotovijo, zakaj so najprej nasedli laži.

Študija, ki jo je Kathleen Hall Jamieson s soavtorji objavila poleti, je pokazala, da so videoposnetki lahko posebej uporabni pri zavračanju lažnih informacij. Posnetki, ki so namenjeni preverjanju dejstev, v primerjavi z besedili »povečujejo pozornost in zmanjšujejo zmedo«.

Kako lažne novice preplavijo splet, je New York Times analiziral lani. Eric Tucker, 35-letni soustanvitelj marketinške družbe v Austinu, je imel samo 40 sledilcev na twitterju, ko je dan po lanskih predsedniških volitvah objavil sporočilo, da so na demonstracije proti Trumpu vozili plačane protestnike z avtobusi. To sporočilo je delilo vsaj 16 tisoč uporabnikov twitterja in več kot 350 tisoč uporabnikov facebooka. Edini problem je bil, da avtobusov s plačanimi protestniki ni bilo.

Medtem ko nekatere lažne novice mladostniki na Balkanu in podjetniki v ZDA ustvarjajo namenoma za denar od oglasov, te lahko izvirajo tudi iz zavajajočih besedil, ki jih na družabnih omrežjih objavljajo običajni ljudje, kot je Eric Tucker.

Njegovo sporočilo je po razlagi New York Timesa primer, kako v današnjem povezanem svetu, kjer je hitrost pogosto hitrejša od resnice, lahko ugotovitev navadnega državljana postane predmet pogovorov, četudi je dokazano, da je napačna. Tucker je posnel kolono avtobusov, ki jih je pred demonstracijami proti Trumpu videl v Austinu. To se mu je zdelo nenavadno in ko je slišal poročila, da ljudje v mestu protestirajo proti Trumpu, je bil prepričan, da je našel odgovor glede avtobusov. Na twitterju je objavil tri fotografije s pripisom, da protesti niso tako naravni, kot je videti. Tukaj so avtobusi, ki prihajajo v mesto.

Nekaj ur kasneje je Tuckerjevo sporočilo objavila skupnost Reddit z opozorilom UDARNO: Našli so avtobuse! Ducat jih je v koloni samo nekaj ulic od protestov v Austinu. Pod to objavo se je takoj nabralo 300 komentarjev.

Naslednji dan je eden od uporabnikov povezavo na sporočilo na Redditu objavil na konservativnem forumu Free Republic, nato se je razširilo še po Facebooku. Novinar televizijske postaje Fox News je novico preveril pri Seanu Hughesu, direktorju za poslovne zadeve pri avtobusnem podjetju Coach USA North America. Ta je odgovoril s sporočilom, da njegovi avtobusi niso vpleteni v demonstracije , a to ni ustavilo širjenja Tuckerjeve lažne novice po spletu.

Tabloidi večkrat objavijo lažne novice o smrti katerega od zvezdnikov. Eden od glavnih namenov teh laži je, da tako skušajo zvezdnika prisiliti, da se pojavi v javnosti in tako ovrže laž o svoji smrti.

Tucker je med tem na Twitterju odgovarjal na vprašanja, ali ima za svojo trditev dokaze. Čeprav je priznal, da jih nima, ni nič pomagalo, njegova lažna novica se je širila naprej tudi potem, ko je na originalno sporočilo dopisal, da je lažno.

Za New York Times je Tucker povedal, da na spletu ni našel nobenega podatka o kakršni koli konferenci, ki bi takrat bila v mestu in okolici ter na katero bi lahko avtobusi vozili ljudi. V resnici je avtobuse najela družba Tableau Software za konferenco s 13 tisoč udeleženci.

