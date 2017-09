Izjava tednika Mladina v primeru dr. Karmen Erjavec

Ob zaključku postopka zoper dr. Karmen Erjavec na Univerzi v Ljubljani pri reviji Mladina podajamo naslednjo izjavo

Karmen Erjavec je v svojih člankih med drugim kot sogovornike navajala tudi novinarje in urednike tednika Mladina. V enem od člankov, »Slovenski novinarji in občinstva o uporabah Twitterja«, je med drugim trdila, da se je pogovarjala s petimi novinarji in uredniki Mladine: glavnim urednikom, zunanjepolitičnim urednikom, notranjepolitičnim urednikom, zunanjepolitičnim novinarjem in notranjepolitičnim novinarjem.

Ko je potekal postopek na Univerzi v Ljubljani pred Komisijo za etična vprašanja in kjer se je med spornimi članki znašel tudi zgornji, smo pričakovali, da nas bo UL oziroma Komisija za etična vprašanja kontaktirala in navedbe o omenjenih intervjujih preverila. To se ni zgodilo. Nihče iz Komisije za etična vprašanja nas ni kontaktiral, niti pisno niti kako drugače. Zdaj smo izvedeli, da je postopek proti Karmen Erjavec končan, češ da »ni neposrednih dokazov, da gre za izmišljanje oziroma potvarjanje raziskovalnih podatkov«.

Na uredništvu tednika Mladine v zvezi s tem izjavljamo, da to ne drži: v uredništvu Mladine, kot prvo, nimamo »zunanjepolitičnega« urednika in tudi ne »zunanjepolitičnega novinarja«. Že ta organizacijska shema in funkcije, ki jih navaja Karmen Erjavec, so torej lahko le izmišljene.

Poleg tega smo v uredništvu ugotovili, da razen intervjuja z mano kot odgovornim urednikom – ki ga je dejansko opravil dr. Marko Milosavljević – ni bil opravljen noben od dodatnih navedenih intervjujev, ki naj bi jih opravila Karmen Erjavec.

To pomeni, da si je Karmen Erjavec štiri intervjuje z »uredniki« in novinarji Mladine izmislila.