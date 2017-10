Retuširane fotografije manekenk morajo zdaj biti označene

»Retuširana fotografija« je oznaka, ki jo morajo zdaj v Franciji nositi fotografije, na katerih so manekenkam in manekenom računalniško spremenili videz

© vimeocdn.com

V Franciji so s prvim oktobrom začele veljati določbe zakona, na podlagi katerega je treba obvezno označiti vsako fotografijo manekenk in manekenov, ki je računalniško obdelana. To pomeni, da je treba vsako fotografijo, ki je objavljena v medijih ali na spletu, na kateri osebo računalniško popravijo, da je bolj suha, večja, ji podaljšajo vrat, povečajo oči, označiti z »retuširana fotografija«. Kršiteljem zakona grozi več deset tisoč evrov kazni.

Namen novega zakona je boj proti anoreksiji, saj so osebe na računalniško obdelanih fotografijah zgled za mnoga mlada dekleta. Ameriško zdravstveno združenje je že leta 2011 obsodilo računalniško spreminjanje fotografij z besedami, da številne študije potrjujejo povezavo med nerealnimi fotografijami ljudi, ki jih objavljajo mediji, in motnjami hranjenja in drugimi zdravstvenimi problemi otrok in mladostnikov.

Še vedno pa urednikom časopisov ni treba navesti, da so osebi na fotografiji računalniško odstranili gube, spremenili barvo las. Še preden so določbe zakona stopile v veljavo, je banka fotografij Getty Images napovedala, da ne bo več sprejemala fotografij, na katerih je spremenjena oblika telesa osebe.

Raziskovalci, ki preučujejo povezave med objavo fotografij pretirano suhih manekenov in manekenk ter motnjami hranjenja, odločitev Getty Images podpirajo. Bryn Austin z univerze Harvard pravi,da bo s francoskim zakonom mogoče negativne vplive računalniško obdelanih fotografij omejiti.

Že od maja letos morajo na podlagi istega zakona manekenke in manekeni v Franviji od zdravnika dobiti potrdilo o zdravstvenem stanju. Kdor zaposli manekenke in manekene, ki tega potrdila nimajo, mu grozi do šest mesecev zapora in globa v višini 75 tisoč evrov.

Vrhunski francoski modni hiši LVMH in Kering sta pred približno mesecem dni objavili, da bosta prepovedali pretirano suhe manekenke in manekene.

Eric Perceval, generalni sekretar francoskega združenja manekenskih agencij, pozdravlja novo zakonodajo, a ob tem tudi dodaja, da je bilo obtoževanje manekenskih agencij neupravičeno. Te agencije nikoli niso sprejemale končne odločitve, kdo bo izbran za oglaševalsko kampanjo ali modno revijo. One so samo predlagale manekene in manekenke, za katere so ocenile, da izpolnjujejo »kriterije« naročnikov.

Perceval ne verjame, da bo zakon pripomogel k zmanjšanju števila anoreksičnih ljudi v Franciji. Anoreksija je po njegovih besedah »bolezen, ki je obstajala pred nastankom modne industrije«. Obtoževanje manekenov in manekenk ter oblikovalcev, da so krivi za anoreksijo, je zavračanje razumevanja pravega razloga za motnje hranjena, je še pristavil v pogovoru za Guardian.

Francoski parlament je zakon sprejel že decembra leta 2015, a je bil šele maja letos objavljen v uradnem listu. V Franciji do 40 tisoč ljudi, med njimi so večinoma najstnice, trpi za anoreksijo.