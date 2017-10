Kučan in Rupel skupaj ‒ za Katalonijo

Slovenske podpisnice in podpisniki peticije so pretreseni nad nasiljem, ki so ga španske oblasti izvajale nad Katalonkami in Katalonci na dan referenduma, ki ga je izglasoval demokratično izvoljeni katalonski (regionalni) parlament

© WikiCommons

V podporo katalonskemu narodu in njegovi pravici do samoodločbe so se oglasili tudi slovenski intelektualci, politiki, kulturniki in novinarji. Skupina podpisnic in podpisnikov želi s peticijo izraziti pretresenost nad nasiljem, ki so ga španske oblasti izvajale nad Katalonkami in Katalonci na dan referenduma, ki ga je izglasoval demokratično izvoljeni katalonski (regionalni) parlament. Od predstavnikov institucij Evropske unije in slovenskih oblasti zahtevajo, da nasilje nedvoumno obsodijo in ukrepajo v skladu s pravnim redom. Usoda Katalonk in Kataloncev je tudi naša usoda. Izražamo jim vso solidarnost in podporo. Peticija v podporo katalonskemu narodu je objavljena na tem spletnem naslovu. K podpori vabijo vse državljanke in državljane.

"Nasilje španske policije je zahtevalo več kot 1000 (!) ranjenih in edini »zločin«, ki so ga ti ljudje storili, je bil, da so želeli svobodno izraziti svojo voljo in neposredno odločati na referendumu, ki je najvišja oblika neposredne demokracije. Vsakršno nasilje oblasti nad državljankami in državljani je zavržno in strahopetno," so podpisniki in podpisnice zapisali v sporočilu za javnost.

"Državljanke in državljani Republike Slovenije z ogorčenjem opazujemo lahkotnost, s katero španske oblasti zanikajo katalonskemu narodu pravico do samoodločbe kot jo opredeljuje Ustanovna listina Združenih narodov. Nobena ustava, ki jo sprejme politična večina v določenem družbeno-političnem trenutku in kontekstu, ne more poteptati te pravice narodov, da sami odločajo o svojem političnem položaju in oblikah socialnega, ekonomskega in kulturnega razvoja," so dodali ter izpostavili, da občudujejo in podpirajo nenasilen odpor Katalonk in Kataloncev. O slednjih so zapisali, da so s svojim izjemnim pogumom pokazali, kako se je mogoče dostojanstveno postaviti po robu ustrahovanju državnega represivnega aparata.

"V tem boju niso sami! Slovenske državljanke in državljani nismo pozabili podpore katalonskega naroda, ko smo leta 1991 pričakovali mednarodno podporo ob osamosvajanju in vzpostavljanju naše lastne državnosti."

Kot evropske državljanke in državljani pozivajo predsednike Evropske sveta, Evropskega parlamenta in Evropske komisije, da nedvoumno obsodijo nasilje španskih oblasti nad Katalonkami in Katalonci ter ustrezno ukrepajo zoper špansko vlado, kot izhaja iz temeljnih pravnih aktov Evropske unije.

Evropske unije, ki gleda stran, ko določena politična elita tepta in zanika temeljne človekove pravice in državljanske pravice ter načela mednarodnega prava, pa ne podpirajo.

Poleg tega institucije EU pozivajo, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da pride do dialoga med španskimi in katalonskimi oblastmi glede prihodnje politične ureditve Španije in Katalonije ter priznajo izid referenduma, na katerem se je 90 odstotkov volivk in volivcev, ki so glasovali, odločilo za samostojnost.

Od predsednika Republike Slovenije (Boruta Pahorja), parlamenta (Milana Brgleza) in vlade (Mira Cerarja) zahtevajo obsodbo nasilja španskih oblasti in jasno podporo pravici do odločanja o samostojnosti Katalonk in Kataloncev, saj menijo, da je njihova usoda tudi naša, zato jim izražajo vso solidarnost in podporo.





Seznam podpisnic in podpisnikov:

Milan Kučan

dr. Dimitrij Rupel

dr. Spomenka Hribar

dr. Tine Hribar

dr. Peter Jambrek

akad. dr. Alenka Šelih

dr. Ivan Kristan

Bojan Brezigar

dr. Niko Toš

dr. Anton Bebler

Uroš Lajovic

dr. Ciril Ribičič

Ivo Vajgl

akad. dr. Jože Pirjevec

dr. Edvard Kovač

ddr. Rudi Rizman

akad. dr. Boštjan Žekš

dr. Pavel Gantar

Dušan Jovanović

dr. Maca Jogan

dr. Jože Vogrinc

Ana Stanič

akad. dr. Zdravko Mlinar

Vlado Kreslin

Franco Juri

Peter Toš

dr. Slavko Gaber

Grega Repovž

dr. Damjan Mandelc

Boštjan Gorenc Pižama

dr. Lucija Čok

Jožef Školč

Darja Lavtižar Bebler

Boris Cavazza

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Viktorija Potočnik

Mag. Bojan Grobovšek

dr. Milica Antić Gaber

dr. Božidar Flajšman

Miha Lobnik

Danijela Voljč

Drago Mislej Mef

Klara Stanič

Aleš Gulič

Mile Šetinc

dr. Darko Štrajn

dr. Tomaž Wraber

dr. Drago Zajc

Aurelio Juri

Silvester Gaberšček

dr. Neda Pagon

dr. Anton Grizold

Peter Tomšič

Mag. Jelena Aleksić

Simon Dreven