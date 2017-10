Je nadzorna komisija ščitila študentskega funkcionarja?

Študentska organizacija na Primorskem je po odhodu direktorja Sebastjana Kokla to funkcijo ukinila in imenovala novo generalno sekretarko

© Borut Peterlin

Sebastjan Kokl, sedaj že nekdanji direktor Študentske organizacije na Primorskem (ŠOUP), je prejšnji teden odstopil s položaja direktorja. Tako vsaj trdi on. A zakaj se je to zgodilo, zaenkrat še ni povsem jasno, naši viri pa dodajajo, da je bil s te funkcije pravzaprav razrešen oziroma umaknjen v ozadje. Uradnega pojasnila s strani ŠOUP pa kljub prošnji do danes še nismo prejeli. ŠOUP je z njegovom odhodom spremenila svoj statut, ukinila funkcijo predsednika in jo nadomestila s funkcijo generalnega sekretarja.

Kot nam je pojasnil Aleksandar Spremo, predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), je prejšnji torek ŠOUP na svoji redni seji za generalno sekretarko imenovala Karin Kačič, ki je za javnost nov obraz, čeprav temu ni povsem tako. Iz zanesljivih virov smo namreč izvedeli, da naj bi bila nova generalna sekretarka že stara znanka ŠOUP, saj je bila tam zaposlena kot računovodkinja. Povezana pa naj bi bila tudi z nekdanjim direktorjem Koklom, čemur priča tudi trditev našega vira, da je Karin Kačič partnerka Koklovega polbrata Davida Krpača.

Pa poglejmo zgodovino nekdanjega predsednika ŠOS. Sebastjan Kokl je bil na začetku oktobra pravnomočno obsojen zaradi ponarejanja listin. Obsodili so ga na 14 mesecev pogojne zaporne kazni s triletno preizkusno dobo. Deset let nazaj, oktobra 2007, je namreč spremenil statut ŠOUP, in sicer tako, da je ustanovil funkcijo direktorja. Kljub temu, da njegove spremembe ni podprlo dovolj študentskih poslancev, je razglasil novi statut, direktorsko mesto pa zasedel kar sam. To naj bi naredil zato, ker mu je leta 2007 potekel študentski status in bi po pravilih moral zapustiti položaj predsednika ŠOUP, na katerem je bil od leta 2004, ko je bila ŠOUP tudi uradno ustanovljena.

Je nadzorna komisija vedela za sporno spremembo statuta?

Zgodba nekdanjega direktorja ŠOUP Sebastjana Kokla po več kot desetletju še vedno odpira nova vprašanja. Kakšno vlogo bi morala pri ugotavljanju nepravilnosti delovanja ŠOUP kot krovna organizacija odigrati ŠOS in v kakšni meri je to dejansko naredila, še vedno ni povsem znano. Na prvi pogled bi kot glavni nadzorni organ s svojo nadzorno komisijo morala vedeti za sporno spremembo statuta leta 2007 in njegovo izvajanje preprečiti oziroma ga sankcionirati. Toda pojdimo po vrsti.

ŠOS združuje več članskih organizacij oziroma organizacijskih oblik, in sicer Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem in Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti. Vsaka izmed njih ima svoj nadzorni svet, ŠOS pa ima v svoji strukturi nadzorno komisijo, ki izvaja nadzor tudi nad članskimi organizacijami. Med drugim nadzoruje volitve v organe njenih organizacijskih oblik ter presoja o skladnosti aktov ŠOS in njenih organizacijskih oblik, nam je pojasnil Marko Benčina, predsednik nadzorne komisije ŠOS. Po trenutnem pravilniku nadzorne komisije, sprejetem junija 2014, morajo nosilci funkcij ŠOS in njenih organizacijskih oblik nadzorni komisiji poročati o morebitnih kršitvah njihovega delovanja in poslovanja.

"Nadzorna komisija ŠOS je pristojna za nadzor delovanja in poslovanja organizacijskih oblik ŠOS, vendar ne more na primer razrešiti direktorja ali drugega predstavnika." (Aleksandar Spremo, predsednik Študentske organizacije Slovenije)

Toda članskim organizacijam je zagotovljena avtonomija delovanja, zato ŠOS tudi kot krovna organizacija nima neposredne pristojnosti imenovanja ali razreševanja predstavnikov v organih članskih organizacij, kot je ŠOUP. "Nadzorna komisija ŠOS je pristojna za nadzor delovanja in poslovanja organizacijskih oblik ŠOS, vendar ne more na primer razrešiti direktorja ali drugega predstavnika," je povedal Aleksandar Spremo, predsednik Študentske organizacije Slovenije. Glede na najnovejši statut ŠOUP, sprejet 28. septembra, kjer so funkcijo direktorja nadomestili s funkcijo generalnega sekretarja, ima moč imenovanja in razreševanja slednjega nadzorni svet ŠOUP. Le ta je sestavljen iz dveh študentskih poslancev, ki predstavljata študentski zbor, enega predstavnika zaposlenih in dva predstavnika samostojnih organizacijskih enot - v tem primeru predstavnika iz Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem, Primorskega svetovalnega središča Koper ali Univerzitetne športne zveze Primorske. Mimogrede, na spletni strani Univerzitetne športne zveze Primorske Sebastjan Kokl še vedno ostaja njen predsednik.

Urumović: Vse to se ne bi moglo zgoditi, če bi komisija opravljala svoje delo

Na Marka Benčino, trenutnega predsednika nadzorne komisije, smo naslovili vprašanje, kako bi nadzorna komisija morala ravnati leta 2007, ko je Kokl spremenil statut ŠOUP, ustanovil funkcijo direktorja in direktorski stolček zasedel za skoraj deset let. Odgovoril nam je, da podatkov v zvezi s spremembo statuta in takratnimi postopki ni uspel pridobiti v danem času."Po trenutno veljavnih aktih bi nadzorna komisija lahko izpeljala postopek presoje skladnosti aktov organizacijske oblike ŠOS z drugimi akti ŠOS," je še dodal. Glede na študentsko ustavo iz leta 2002, ki smo jo našli na spletni stani Uradnega lista, je nadzorna komisija ŠOS takrat že obstajala.

Bivšega direktorja ŠOUP Sebastjana Kokla čaka tudi sojenje zaradi suma, da se je okoristil s študentskim denarjem.

Željko Urumović, nekdanji predsednik študentskega zbora ŠOUP (2009 - 2011), ki je več let opozarjal na nepravilnosti pri delovanju ŠOUP in njenega direktorja Sebastjana Kokla, meni, da je ŠOS skozi vsa ta leta Koklu pravzaprav krila hrbet. Nadzorna komisija je bila, in je še vedno, sestavljena tako, da v njej delujeta po dva predstavnika iz vsake članske organizacije ŠOS. Po besedah Urumovića so imeli takratni predstavniki med sabo nekakšen neuradni dogovor, po katerem sta vse prijave nadzorni komisiji, ki so prišle s strani članov ŠOUP, obravnavala in o njih odločala predstavnika ŠOUP.

"Z dogovorom so izigrali sam namen obstoja skupne nadzorne komisije na način, da so stvari prepuščali ljudem, proti katerim so postopki tekli. Če si ti nekoga prijavil nadzorni komisiji ŠOS, je bila velika verjetnost, da bodo o tej zadevi odločali njegovi prijatelji. Vse to se ne bi moglo zgoditi, če bi nadzorna komisija in ostali organi ŠOS opravljali svoje delo," je komentiral Urumović.

Bivšega direktorja ŠOUP Kokla pa sicer čaka še sojenje zaradi suma, da se je okoristil s študentskim denarjem. Tožilstvo je proti njemu že vložilo obtožbo, v kateri so zapisali, da naj bi si Kokl preko podjetij Garmond in Duval, s katerima je bil povezan, nabral 150 tisoč evrov študentskega denarja. Pri tem naj bi sodeloval z Goranom Sambtom, ki je bil lastnik teh dveh podjetij in po zanimivem naključju tudi takratni predstavnik nadzorne komisije ŠOUP.