Novinarka Tanja Gobec si nikakor ni zaslužila odziva, kakršnega je doživela

Podpisane in podpisani izražamo svojo podporo novinarki RTV Slovenija Tanji Gobec

Tanja Gobec, novinarka in voditeljica na TV Slovenija

Prav je, da smo kritični do javnih osebnosti, med katerimi so nedvomno tudi novinarji in novinarke. Toda plaz komentarjev, podtikanj in obtožb, kakršnega je doživela Tanja Gobec, je po našem prepričanju pretiran ter meji na javni linč, kakršnim smo bili v Sloveniji že nekajkrat priča. Nekateri so pripeljali tudi do tragičnega konca.

Neljubi dogodek, zaradi katerega se je novinarka Tanja Gobec pred kratkim znašla na prizorišču javnega pogroma, jo bo nedvomno tako osebno kot profesionalno globoko zaznamoval. A dejstvo je, da se takšna napaka v sodobnem času lahko zgodi marsikomu. Osebna stiska, zdravstvene težave, vse večji pritiski delodajalca, želja po uspehu in zahteve javnosti po osebnostni in profesionalni popolnosti so elementi, ki močno zaznamujejo posameznike in posameznice v sodobni družbi in pogosto vodijo v situacije, ki jih je težko obvladovati. Gotovo so temu še toliko bolj podvržene tiste osebe, ki želijo svoj poklic opravljati nadpovprečno dobro in resno.

V kolikšni meri lahko takšna napaka zaznamuje osebo na njeni profesionalni poti, je seveda odvisno od poklica, ki ga opravlja, ter zlasti od tega, koliko je ta izpostavljen očem javnosti. Novinarski poklic je gotovo med bolj izpostavljenimi. Opazovalčevo oko pa je pri voditeljicah še bolj pozorno in kritično, pri odpuščanju spodrsljajev in napak pa neizprosnejše, zlasti ko gre za javno televizijo.

Novinarka Tanja Gobec si nikakor ni zaslužila odziva, kakršnega je doživela. Ves čas je delala nadpovprečno dobro, znana je po vestnem, resnem in strokovnem novinarskem delu, do gostov – čeprav neizprosna pri iskanju odgovorov in informacij – pa je vselej tudi korektna. Z vodenjem Odmevov se je spoprijemala več kot uspešno. Nesprejemljivo in skrajno nehumano je, da bi zaradi nekaj trenutkov pozabili na vse njene uspehe ter izničili vso njeno profesionalnost in strokovnost.

Ne zanikamo, da je novinarka naredila napako. Vendar se vsakomur lahko zalomi in prepričani smo, da si vsakdo zasluži še eno priložnost – tudi Tanja Gobec.

Podpisane in podpisani: Dr. Milica Antić Gaber, Dr. Jasna Podreka, Mag. Nataša Briški, urednica Metine liste, Mojca Dobnikar, Miha Marinc, Dr. Damjan Mandelc, Dr. Anja Zalta, Dr. Veronika Tasner, Dr. Suzana Tratnik, Dr. Ana Cergol Paradiž, Mag. Lea Vrečko, Eva Gračanin, Dr. Rozman Sara, Maja Plaz, predsednica društva SOS Telefon, Dr. Roman Kuhar, Neja Blaj Hribar, Katarina Bervar Sternad, predsednica PIC, Sara Pan, novinarka Radia AGORA 105.5, Mag. Jelena Aleksič, Ženski lobi Slovenije (ŽLS), Dr. Živa Humer, Dr. Maca Jogan, Dr. Majda Hrženjak, Društvo za nenasilno komunikacijo, Katja Zabukovec Kerin, Dr. Barbara Rajgelj, Dr. Tanja Oblak Črnič, Dr. Marta Verginella, Dr. Svetlana Slapšak, Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Dr. Alenka Švab, Dr. Aleš Črnič, Dr. Slavko Gaber, Dr. Monika Kalin Golob, Dr. Tina Kogovšek, Erica Schauer, Dr. Iztok Šori, Darja Matjašec, Dr. Živa Kos, Mateja Lapajne, Dr. Metka Mencin Čeplak.