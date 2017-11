Alternativna trobila

V medije preoblečena politična propaganda stranke SDS po zgledu Trumpovih alternativnih medijev

Že leta 2013 je Janez Janša v govoru na kongresu stranke SDS kot ključne cilje svoje politike opredelil razbitje treh domnevnih »rdečih monopolov«, ki naj bi mu preprečevali pohod na oblast – lastniškega, sodnega in medijskega. Štiri leta kasneje ima na voljo mrežo v medije zamaskiranih propagandnih platform.

© Gašper Lešnik

»In potem je prišel internet in te sodobne tehnologije danes omogočajo, če jih znamo uporabljati, da se stvari spreminjajo,« je pred letom dni na shodu goriške koordinacije SDS neposredno po lanski zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah oznanil Janez Janša. »Vsak dan, ko se zbudite, vedite, da imajo tiskani časopisi nekaj bralcev manj ali pa nekaj deset bralcev manj in da lahko vi, če se malo potrudite, preko svojega računalnika ali pa telefona neposredno nagovorite nekaj ali pa nekaj deset ljudi več. Vsak dan. To v bistveni, strateški meri razgrajuje ta monopol in stvari se spreminjajo.«