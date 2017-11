Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo koncert sarajevske zasedbe Dubioza kolektiv, premiero predstave Gregorja Luštka Sen plesne noči, mednarodno arhitekturno konferenco Piranski dnevi arhitekture, na kateri bodo podelili nagrado Piranesi 2017, premiero plesnega performansa Emme Murray in predpremiero predstave Solo za dva glasova, avtorjev Magdalene Reiter, Milana Tomášika in Anje Golob.

Četrtek, 16. november

Kava Bar & Galerija Tam Tam Ljubljana ob 19.30 odpira HOoST, serijo prodajnih razstav mladih umetnikov izven galerijskih prostorov. Kot prva se bo predstavila Maruša Meglič, ki trenutno zaključuje podiplomski študij slikarstva na ljubljanski ALUO. S prepletanjem različnih materialov in umetniških medijev gradi večplastne zgodbe, v svojem delu združuje slikarske in kiparske prakse ter postavitve v kontekstu prostora.

V Kurzschlussu Ljubljana bo ob 21.00 nastopila sarajevska dub ska punk rock zasedba Dubioza kolektiv, ki se dve leti po razprodanem koncertu ponovno vrača v Ljubljano. Predskupina: Super Action Heroes

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bosta ob 21.00 v okviru serialke Leveł Up nastopila hrvaški art-core kolektiv Moskau in italijanska swamp blues naveza The Three Blind Mice.

Petek, 17. november

V APT Novo mesto bo ob 20.00 premiera predstave Gregorja Luštka z naslovom Sen plesne noči, ki govori o občutljivosti duha, o vidno nevidnih silah plesalčeve notranje biti, ki izhaja iz njegove zavesti, potreb, spoznanj, čustev in hotenj.

Na malem odru SNG Maribor bo ob 20.00 premiera komedije francoske avtorice Yasmine Reza Bog masakra, v kateri spremljamo srečanje dveh parov srednjega sloja, da bi se pogovorili o pretepu svojih otrok na igrišču. Avtorica prek niza drobnih motivov to splete v dogodek, ki "družabno srečanje" malodane samodejno požene v dinamiko vsesplošne klavnice, ko njihov strupen dialog prodre skozi masko samovšečnega meščanskega spoštovanja, z izmenično komičnimi in neprijetnimi posledicami. Režija: Ajda Valcl

© Damjan Švarc

V Baru Božidar (Klub SMG) Ljubljana bo ob 22.00 nastopil trio Jimmy Barka Experience, ki bo poleg lani izdanega mini albuma Stolen Boats, predstavila tudi nov material. Pred in po koncertu bo za glasbo skrbel Selektor Dinarid.

Sobota, 18. november

V Gledališču Tartini Piran bo od 10.00 dalje potekala 35. mednarodna arhitekturna konferenca Piranski dnevi arhitekture, tokrat z naslovom Čas v arhitekturi: 35 let PDA. Konferenca se bo zaključila ob 20.00 v razstavišču Monfort v Portorožu s slovesno podelitvijo priznane mednarodne arhitekturne nagrade Piranesi 2017 in z odprtjem spremljevalnih arhitekturnih razstav, med katerimi je najpomembnejša razstava za nagrado Piranesi 2017.

V SNG Drama Ljubljana bo ob 17.00 premiera predstave Eve Kraševec in Maje Sever z naslovom Peter Klepec ali Kako postaneš pravi junak, ki je nastala po motivih legende o Petru Klepcu. Tokratna uprizoritev izhaja iz sodobnega doživljanja otroškega igre; v legendi in razmisleku o Petru Klepcu poudarja motive, kot sta uresničitev iskrene želje in etična uporaba moči. Režija: Maja Sever

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera plesnega performansa Emme Murray z naslovom Mother*Fuckers / Matere*ljubimke, v katerem tri ženske iščejo subverzivne vzporednice med svojim delom kot matere in kot ustvarjalke predstav in koreografije, pri tem pa predstavljajo telo matere kot mesto spraševanja o identiteti, neodvisnosti in ljubezni.

© Nicole Pfister

Nedelja, 19. november

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 predpremiera predstave Solo za dva glasova, avtorjev Magdalene Reiter, Milana Tomášika in Anje Golob, ki predstavlja njihovo interpretacijo pesnitve Carta de Creencia, mehiškega nobelovca Octavia Paza, v kateri so na formalni ravni ohranili strukturo jasno ločenih enot, poimenovanih po glasbeni partituri (kantata, koda). Premiera: 20. novembra ob 20.00