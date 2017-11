Ko bodo represivni organi deportirali Ahmada Šamija, bo šlo za dejanje državnega terorizma

O diskurzu državnega terorizma in predlogu postopka razrešitve notranje ministrice

Ahmad Šami, begunec (zaenkrat še) v Sloveniji

Isti duh, ki je skupaj s sramotno trgovino z orožjem najbolj omadeževal prehod Slovenije v demokracijo in osamosvojitev z množično afero »izbrisanih«, je očitno na delu že vse od začetka tako imenovane migrantske krize. Če bi v času poteka »izbrisa«, o katerem nismo imeli sprotnih informacij, ampak smo samo slišali za posamezne primere, postavljali vprašanja s stališča humanitarnega prava in s stališča človekovih pravic, bi najbrž bili deležni zmerjanja, da »javno problematiziramo zakonito delo organov ministrstva za notranje zadeve«.

S temi besedami je namreč ministrica za notranje zadeve gospa Vesna Györkös Žnidar označila vse, ki se jim problem sirskega begunca Ahmada Šamija kaže kot problem vesti, morale in kot problem odprtosti (ali zaprtosti) družbe. Danes za nazaj vemo, da je bil »izbris« pravzaprav množični akt državnega terorizma.

Zdaj imamo opraviti s »posamičnim« in edinstvenim primerom človeka, glede katerega so dani vsi razlogi za uporabo diskrecijske klavzule. Vsa pravniška razlaga ministrice o tem, zakaj to »ni mogoče«, je nelogična in s človekoljubnega stališča nesprejemljiva. Ker je bilo v javnosti s strani različnih nevladnih subjektov, ki nimajo nobenega opravka s predvolilnimi boji, dovolj argumentirano veliko povedanega o razliki med tem »kaj Slovenija mora storiti« in kaj Slovenija »lahko stori«, ne ponavljamo teh prepričljivih utemeljitev. S strani ministrice seveda take utemeljitve nismo slišali, ampak samo ponavljanje zgodbe o pravnomočnih sklepih, ki pa Sloveniji ne omejujejo pravice do uporabe diskrecijske klavzule.

Tak diskurz o »pravni utemeljenosti« delovanja represivnih organov je značilen za ravnanja, ki skoraj ustrezajo definiciji državnega terorizma. Ko bodo represivni organi tudi zares deportirali gospoda Šamija, pa bo šlo že za dejanje državnega terorizma nad nemočnim posameznikom. Ali naj spet čakamo dvajset let, da bomo nepotrebno represijo prepoznali kot to, kar v resnici je?

V Alternativni akademiji, v kateri nas je kar nekaj, ki smo se postavljali po robu represiji, izključevanju in ustrahovanju že v prejšnjem sistemu, z ogorčenjem obsojamo nastope in manipulativne neutemeljene izjave ministrice gospe Vesne Györkös Žnidar.

Predlagamo predsedniku vlade, ki tudi sam v nekem trenutku podvomil, da sproži postopke za razrešitev omenjene ministrice. Prav tako zahtevamo odpravo ali vsaj revizijo totalitarnega Zakona o tujcih.