Šarčeva stranka prehitela SD in SDS

Nekdanji predsedniški kandidat in kamniški župan Marjan Šarec, ki je postal tudi drugi najbolj priljubljen politik v Sloveniji, očitno ostaja resen konkurent na prihajajočih državnozborskih volitvah

Se bodo napovedi za Marjana Šarca na prihajajočih državnozborskih volitvah dejansko uresničile?

© Mladina

Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi zmagala Lista Marjana Šarca ter dobila 15,7 odstotka podpore. Zadnja javnomnenjska anketa kaže, da se politična pot kamniškega župana s predsedniškimi volitvami ni zaključila, ugotavljajo v časniku Delo. Tokratna anketa Dela je pokazala tudi to, da se je podpora vladi malenkostno zmanjšala. V časniku so ob izvajanju tokratne ankete sodelujočim med strankami, ki bi jih morda volili, poleg že poznanih ponudili tudi Listo Marjana Šarca ter novoustanovljeno stranko Dobra država, ki jo vodi Bojan Dobovšek. Prva je, kot je razvidno iz ankete, dobila 15,7 odstotka podpore, druga zgolj dva odstotka. Kot ugotavljajo v Delu, morda ni zanemarljiv podatek, da so anketo izvajali v tednu, ko je Šarec tudi uradno napovedal, da se po predsedniških volitvah s svojo listo podaja tudi na parlamentarne volitve, ki bodo v prvi polovici prihodnjega leta.

Glede na podporo v anketi si za Šarčevo listo sledijo stranke po vrstnem redu, kakšen je bil značilen za zadnje leto. Tako je na drugem mestu stranka SD (12,6 odstotka), SDS (12,2 odstotka). Sledijo DeSUS (6,4 odstotka podpore, ki je v primerjavi z novembrom nekoliko narasla), NSi (6,1), SMC (5,5) in Levica (5,3). Desetina anketirancev se ali ni znala ali ni hotela opredeliti, okoli desetina vprašanih pa je odgovorila, da se volitev ne bi udeležila.

Podobno podporo kot Dobovškova stranka bi zbrale tudi Stranka Alenke Bratušek, Zeleni Slovenije, Pozitivna Slovenija ali Piratska stranka. Stranki Aleša Primca Glas za otroke pa bi podprl odstotek volilnega telesa.

Glede na anketo bi Šarčeva lista dobila 15.7 odstotka podpore, na drugem mestu je stranka SD (12,6 odstotka), na tretjem pa SDS (12,2 odstotka).

Vprašani so za delo v zadnjem mesecu vladi podelili oceno 2,53, državnemu zboru pa 2,49, obema malenkostno nižjo oceno kot mesec prej.

Delov barometer priljubljenosti osebnosti v politiki na vrhu ne prinaša novosti. Predsednik republike Borut Pahor ostaja najbolj priljubljen politik, za njim je kamniški župan Šarec, ki je ta mesec dosegel najvišji skok navzgor. Na tretjem in četrtem mestu sta dve dami, tretja po priljubljenosti je evropska poslanka Tanja Fajon, četrta evropska komisarka Violeta Bulc. Na petem mestu je predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki je prehitel prvaka SD in kmetijskega ministra Dejana Židana.

Priljubljenost je najbolj upadla predsedniku vlade Miru Cerarju, ki si s Karlom Erjavcem deli dno lestvice. Barometer zapuščata ljubljanski župan Zoran Janković in poslanka Alenka Bratušek, nanj se vračata Janez Janša in Zmago Jelinčič Plemeniti.

Anketo je za časnik Delo na vzorcu 1016 oseb opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik med 4. in 7. decembrom.