Poziv vsem slovenskih umetniškim ustvarjalcem k uporu!

Odprto pismo Roberta Waltla, direktorja Mini teatra, ministru za kulturo Tonetu Peršku

Robert Waltl (desno) in Marko Mandić v predstavi Tiest

© Mark Požlep

Spoštovani minister za kulturo Tone Peršak, prejeli smo odločitev Ministrstva za kulturo RS o sofinanciranju nevladnih organizacij na področju kulture za naslednje štiriletno obdobje. Z odločitvami, kjer ste se nedvoumno definirali kot sovražniki umetnosti in umetnikov, ki amatersko, brez resnosti obravnavate delo umetnikov in umetnic. V svojih odločitvah celo zanikate mnenja in delovanje lastnih strokovnih komisij in se pri dodelitvi sredstev odločate po samo vam razumljivih kriterijih.

Prejeli smo 98 od možnih 100 točk. Da nismo prejeli čiste stotice je botrovalo to, da menite, da so predvideni honorarji za ustvarjalce “relativno visoki”. Ne samo, da ministrstvo ni dalo navodil, kaj je višina za ministrstvo “primernih honorarjev”, ampak če bi kdo dejansko pogledal višino honorarjev bi celo ugotovil, da so podpovprečni.

Kljub oceni vaše strokovne komisije o vrhunskosti rezultatov kot tudi vrhunskosti pripravljenega programa in dela Mini teatra, nam za naslednja 4 leta za 25 % znižujete sofinanciranje našega delovanja.

Če številke zapišem še bolj nazorno: od leta 2008, ko nas sofinancirate, je vaša podpora, kljub brezhibnosti in vrhunskosti programa (kot to sami ugotavljate), padla za natančno 50%. Sprašujem se, ali so preostala sredstva v letu, ko govorimo o visoki gospodarski rasti, namenjena predvolilnemu kupovanju naklonjenosti tistih, ki ne bodo pisali protestnih pisem? Vprašanje je retorično!

To se zgodi prav v času, (pa ne samo Miniteatru), ko je naš obseg dela povečan, ko imamo izjemne rezultate, domače in mednarodne uspehe in izvrstne reference za naše delovanje.

Zgroženi nad vašo sramotno odločitvijo, da še pred zaključkom vašega mandata popolnoma razvrednotite in onemogočite delovanje neodvisnega gledališča v Sloveniji, ne le Mini teatra, ampak tudi drugih nevladnih umetniških zavodov, vam sporočamo, da nam ne preostane kaj drugega kot državljanska nepokorščina in prostest v vseh sprejemljivih oblikah.

Ali veste, da z več kot skromnimi sredstvi zagotavaljamo redno zaposlitev za 7 ljudi ter honorarje za več kot 120 sodelavcev? Zaposlili smo ljudi v sektorju, kjer vaše ministrstvo s prav nobenim ukrepom ne kreira delovnih mest.

Z vašim poniževalnim odnosom do neodvisne umetniške scene ste pokazali, da vam kultura in umetnost v Sloveniji ne pomenita nič. Še več, z vašo sporno odločitvijo ste pokazali vso brezobzirnost in bahatost tako do umetniških ustvarjalcev, publike in do javnosti.

Ob vaših, zdaj razumemo in dojemamo, popolnoma neresnih trditvah, da je v kulturnem sektorju dovolj denarja, da se proračun za kulturo povečuje, so taka dejanja do ustvarjalcev ponižujoča. Ne samo na primeru Mini teatra, ampak še nekaterih izbirsanih ustvarjalcev iz vaših sofinancerskih evidenc se zdi, da gre za najbolj preprost revanšizem. Zakaj so iz sofinanciranja izpadli tisti, ki so ali dela(m)jo politično kritične predstave in projekte oz. tisti, ki odkrito povedo, da je cesar gol? Je to posledica mojega govora ob prejemu Borštnikove nagrade? Ali to pomeni, da vsakič, ko prejmemo nacionalno gledališko nagrado, s strani ministrstva izgubimo 35.000 EUR? Je to recept za uničenje neodvisne gledališke produkcije?

Spet, vprašanja so retorična.

Več kot 120 ustvarjalcev in ustvarjalk Mini teatra si ob vseh uspehih, nagradah, odličnih kritikah, mednarodni prisotnosti, celo ob priznanju vaše strokovne komisije, da je program vrhunski, preprosto NE zasluži takšne prav nemarne obravnave. Ali veste, da z več kot skromnimi sredstvi zagotavaljamo redno zaposlitev za 7 ljudi ter honorarje za več kot 120 sodelavcev? Zaposlili smo ljudi v sektorju, kjer vaše ministrstvo s prav nobenim ukrepom ne kreira delovnih mest.

Za razliko od vas in tistih vaših razdeljevalcev sredstev, smo mi vsak mesec v stiski in skrbeh, kako zagotoviti sredstva za plačilo dela sodelavcem.

Se kdaj vprašate ali ste morda z vašim načinom obravnave ustvarjalcev prispevali k njihovemu slabemu zdravstvenemu stanju ? Vam je mar v kakšnih pogojih delamo? Ali smo samo potrošni material, ki ga vlada uporablja za 2urni sejem ničevosti, ki si ga, da si potešite slabo vest, prirejate na slovenski kulturni praznik? No, vsaj en dan ste oblastniki kulturni, ker so namreč vseh ostali 364 dni vaša dejanja in obravnava umetnikov izrazito nekulturni.

Ne dvomite v to, da je stanje takšno, ko se bomo z vsemi silami in na vse načine borili proti takemu načinu vodenja Ministrstva za kulturo in takoj sprožili vse aktivnosti v javnosti. Prepoznani ste kot vlada skoraj gotovo najbolj sovražna do umetnikov od slovenske osamosvojitve naprej.

Kaj vas vodi in kako si zamišljate vaše delo? Kot odkrit napad na umetnike in neodvisno sceno?

Ne razumem vaše vesti: kako sicer živeti z dejstvom, da sistematično uničujejte neodvisno kulturno srenjo? Vem, da javni zavodi prav tako niso najbolj zadovoljni, ampak njih si vsaj uradno ne upate uničiti ali zapreti.

Kaj vas vodi in kako si zamišljate vaše delo? Kot odkrit napad na umetnike in neodvisno sceno?

Predlagamo, da si res vzamete čas za branje odločb, ki jih podpisujete. Premisite, kako vaše odločitve strateško vplivajo na enega ključnih deležnikov umetniškega ustvarjanja v Sloveniji.

To odprto pismo naj bo poziv vsem slovenskih umetniškim ustvarjalcem k uporu!

Iskreno ogorčen,

Robert Waltl, direktor Mini teatra