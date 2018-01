Jadranko Rebernik zamenjal Vanja Vardjan

Mesto odgovornega urednika informativnega programa na TV Slovenija je dobilo novega vršilca dolžnosti

Vanja Vardjan pred leti, ko je bil še urednik razvedrilnega in športnega programa na TV Slovenija

© Marko Jamnik

Danes je bil Jadranki Rebernik vročen sklep o razrešitvi s funkcije odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija. Na tem mestu jo bo kot vršilec dolžnosti zamenjal dolgoletni novinar, nekdanji urednik in dopisnik iz Zagreba Vanja Vardjan. Njegov začasni mandat naj bi trajal približno tri mesece, nato pa bodo na RTV Slovenija na javnem razpisu izbrali novega odgovornega urednika informativnega programa.

Razpis za odgovornega urednika informativnega programa TV Slovenija bo objavljen v najkrajšem možnem času.

"Sklep o začetku postopka za njeno razrešitev je generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc sprejel na osnovi predloga direktorice Televizije Slovenija dr. Ljerke Bizilj. Po opravljenih zagovorih pri generalnem direktorju dne 7. 11. 2017 in 29. 11. 2017, predhodnem pozitivnem mnenju UPE Informativni program Televizije Slovenija z dne 20. 12. 2017 ter po temeljitem premisleku se je odločil za njeno razrešitev," so zapisali na spletni strani RTV Slovenija in dodali, da bo razpis za odgovornega urednika informativnega programa TV Slovenija objavljen v najkrajšem možnem času.

Jadranki Rebernik je bila ponujena pogodba o zaposlitvi znotraj informativnega programa TV Slovenija.