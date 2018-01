V to državo pripeljemo preveč sredstev, da bi lahko mirno sprejeli tako brutalne odločitve

Kulturne institucije nadaljujejo protest proti nesorazmernim rezom

Kultura ponovno na cesti ...

Spoštovani, pred osmimi leti smo osnovali skupino PROTEST PROTI NESORAZMERNIM REZOM. Takrat je bila kriza na velikem pohodu in vlada je izvajala nesorazmerne reze - kulturi največ, ostalim malo manj. Tokrat je slika drugačna: režejo predvsem med producenti in kulturnimi programi, ki so profesionalni in prepotrebni za to državo.

Med njimi je tudi MoTA - Muzej traznitornih umetnosti, ki je v celoti izgubila podporo Ministrstva za kulturo. Čeprav je dejavnost MoTE v preteklih štirih letih Ministrstvo ocenilo kot presežno, je odpovedalo podporo: Festivalu SONICA, Koncertnim serijam SONICA, SONICA Classics, Sonica X, založbi asonic, Galeriji Arkade, delavnicam Radikalno Uho; projektom Nonument, Cyanometer, Moonolith in projektom v razvoju; ogrožena je vključenost v platformi SHAPE in ARTECITYA, s katerimi slovenske umetnike vpenjamo v mednarodni prostor.

Z nenadno odpovedjo sredstev pa je onemogočeno tudi profesionalno delovanje organizacij!

Zdi se, da so na udaru predvsem vse organizacije, ki so znotraj svojih programov inovativne in ki izrazito prepletajo umetniške izraze ter se poleg osnovnih področij posvečajo tudi refleksiji, teoriji in eksperimentom.

Zahtevamo transparentno in strokovno ocenitev in dodelitev sredstev vsem profesionalnim programom, ki gradijo kulturo te države!

V leto 2018 je večina državljank in državljanov Slovenije vstopila z zavestjo, da je naša država končno poslovala pozitivno, celo ustvarila dobiček. Časi krize, zategovanja pasu in podobnih nujnih varčevalnih ukrepov, s katerimi je potrebno strašiti državljane, so torej mimo. Vtis smo imeli, da se bo v luči tega tudi na področju kulture to jasno opazilo. Kdaj izboljšati pogoje, če ne sedaj?

Zahtevamo transparentno in strokovno ocenitev in dodelitev sredstev vsem profesionalnim programom, ki gradijo kulturo te države!

V nasprotju s tem je ministrstvo spet pokazalo nesprejemljive, drastične in povsem nerazumne ukrepe krčenja sredstev in ukinjanja sofinanciranja mnogim organizacijam, ki so - na različnih področjih - za to državo prepomembne. Pomen vseh organizacij je namreč v prejšnjem štiriletnem obdobju bil prepoznan kot primerljiv z javnimi zavodi. Ministrstvo se obnaša izrazito birokratsko, netransparentno in nestrokovno.

MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti se pridružuje ogorčenju ob razgrnitvi rezultatov javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v letih 2018 - 2021 sofinacirala Republika Slovenija. Ministrstvo je namreč MoTin program v celoti zavrnilo in mu odreklo sofinanciranje.

Besedilo razpisa sicer opredeljuje, da je njegov cilj podpreti organizacije, katerih dosedanje delovanje se je izkazalo kot vrhunsko. V skladu s tem je MoTA upravičena do razpisanih sredstev, saj je komisija v točkah dosedanje programskega, kakor tudi poslovnega delovanja in referenčnosti, MoTI dodelila oceno presežno.

Zahtevamo ponovno ocenjevanje svojih programov, ter nujno sistemsko podporo za producente s področja evropsko financiranih projektov in programov, ki koristijo Sloveniji.

Zahtevamo ponovno ocenjevanje svojih programov, ter nujno sistemsko podporo za producente s področja evropsko financiranih projektov in programov, ki koristijo Sloveniji.

V to državo namreč pripeljemo preveč sredstev, da bi lahko mirno sprejeli, kaj šele, da bi se strinjali s tako brutalnimi odločitvami, ki nas in mnoge druge profesionalne organizacije puščajo iz danes na jutri brez sredstev. Birokratski ministrski odlok producente odvrača od pridobivanja evropskih sredstev za kulturo, preprečuje delovanje znotraj že podpisanih pogodb z agencijo EACEA in s tem škoduje državi.

Brez programske podpore za MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti bo Slovenija ostala brez številnih ključnih programov za sodobno kulturno sceno in publiko pri nas. Naštevamo nekatere glavne:

FESTIVAL SONICA

Festival SONICA in serije koncertne SONICA / Classics / X, ter gostovanja v tujini predstavljajo pri nas edinstveni primer promocije in produkcije ter prepletanja sodobne in raziskovalne elektronske glasbe, sodobne klasične glasbe, avdio-vizualnih del, zvočnih in vizualnih umetnosti, raziskovanja, teorije, performansa, arhitekture, intervencij v javnem prostoru itd. Vsaka sodobna prestolnica ima vsaj en tovrstni festival. Brez SONICE sta Ljubljana in Slovenija popolnoma prikrajšana za mnogotere vsebine, ki jih sicer vedno večja publika pri nas težko najde v programih javnih zavodov in ostali organizatorjev.

MoTA oz. festival SONICA je članica platforme SHAPE, ki združuje 16 vodilnih evropskih festivalov sodobne glasbe. SHAPE je edina evropska platforma za razvoj in promocijo sodobne elektronske glasbe, v okviru katere MoTA vsako leto predstavlja tudi slovenske glasbenike in jih postavlja ob bok mednarodnim avtorjem. Na ta način pomembno predstavlja Slovenijo, vključenost v mrežo pa viša profesionalnost in strokovnost deficitarnih poklicev od umetnikov do producentov.

MAPS - Mapping and Archiving Public Spaces

MoTA je vodilni koordinator novega projekta MAPS - Mapiranje in arhiviranje javnih prostorov, v katerem razvija inovativne pristope za ohranjanje kulturne dediščine. Leto 2018 je uradno evropsko leto kulturne dediščine. Kulturna dediščina je letos v središču pozornosti tako v Evropi, kot tudi v Sloveniji, kjer leto kulturne dediščine med drugim promovira tudi Ministrstvo za kulturo. S tem, ko bi MK MoTo izključilo iz sofinanciranja, bi resno ogrozilo nadaljevanje tega in ostalih evropskih projektov, v katerih sodeluje MoTA.

Projekt Nonument01: McKeldinova Fontana je v ZDA pridobil sofinanciranje prestižne univerze Johns Hopkins za razvoj aplikacije nadgrajene resničnosti za McKeldinovo Fontano v Baltimorju, v primeru reza ministrstva bo nemogoč nadaljni razvoj projekta.

ARTECITYA (Nagrada TESLA / CYANOMETER / MOONOLITH)

MoTA je močno aktivna znotraj evropskega projekta ARTECITYA, ki združuje 9 evropskih mest in se ukvarja s sodobnim mestom, arhitekturo in umetnostjo kot katalizatorjem pozitivnih sprememb v urbanih območjih. Znotraj Artecitye smo razvili več mednarodno nagrajenih projektov, ki so gostovali na referenčnih prizoriščih v glavnih evropskih mestih in drugod. Nekateri med njimi so:

- Nagrajena instalacija Cyanometer, ki je bila tudi otvoritvena instalacija evropske Zelene prestolnice 2016 in lani prejela nagrado umetniških kritikov na mednarodnem bienalu WRO na Poljskem, bi morala letos gostovati tudi v številnih drugih mestih, med drugim v V&A Museum v Londonu. V primeru reza, bo to propadlo.

- Nagrajena instalacija Moonolith, ki jo je videlo preko miljon obiskovalcev in ki je doslej bila predstavljena na pomembnih prizoriščih (Trg Republike, Ljubljanski grad, Vladna palača v Chihuahui, Mestna hiša Metz, Francija, GLOW festival Eindhoven). Potekajo dogovori za gostovanja v Aziji, Latinski Ameriki in drugih evropskih mestih. Tudi to bo propadlo.

- MoTA ob tem, da prejema mednarodne nagrade, tudi sama podeljuje znatno nagrado. Lani smo ustanovili nagrado TESLA, ki je namenjena resni podpori mladim slovenskim intermedijskim in multidisciplinarnim avtorjem. Ponuja honorar 3000 eur, produkcijsko in raziskovalno podporo ter rezidenco v prestižnih tujih organizacijah. Brez podpore MK, se mora program, ki je še kako potreben za vzpodbudo in razvoj mlade slovenske raziskovalne umetnosti ustaviti.

Ogrožena je tudi vključenost v ostale evropske mreže ICAS / ECAS (International Cities of Advanced Sound), v platformo SHAPE, v mrežo ARTECITYA (mreža 9 organizacij za izboljšanje kakovosti življenja v mestih), in v mrežo GALA (Green Art Lab Allience), ENCAC (evropska mreža za avdiovizualno ustvarjanje), itd …

Predvsem pa je popolnoma nedopustno:

Krčenje sredstev organizacijam, ki so za svoje aktivnosti že pridobila sredstva iz EU, brez podpornega mehnanizma, ki bi reševal takšne primere. Organizacije morajo za pridobitev sredstev iz EU namreč same pridobiti 20-50 odstotno sofinanciranje. Slovenske NVO so ene od najuspešnejših pri pridobivanju evropskih sredstev - ne zanašajo se zgolj na Ministrstvo za kulturo in občine, vendar potrebujejo za pridobivanje sredstev tudi njihovo podporo! Ministrstvo za kulturo mora vzpostaviti avtomatski mehanizem sofinanciranja evropsko financiranih projektov!

Ministrstvo za kulturo mora vzpostaviti avtomatski mehanizem sofinanciranja evropsko financiranih projektov!

Popolna ukinitev sredstev organizacijam, ki so sredstva v preteklem štiriletnem obdobju prejemala, pogodbe z ministrstvom niso kršila in katerih delovanje znotraj tega obdbobja je bilo ocenjeno kot presežno. V skladu z ravnjo profesionalnosti takšno ravnanje pomeni smrt organizacij, odpoved pogodb in odpuščanje. Zahtevamo ponovno obravnavo!