"Nevladnemu sektorju se jemlje sredstva tudi tam, kjer bi jih sicer lahko bili deležni"

Društvo Asociacija opozarja, da se ministrstvo rado pohvali, da se njegov proračun dviguje, a več kot očitno ni usmerjen v našibkejše področje, torej nevladni sektor in samozaposlene v kulturi

© Tomaž Lavrič

V društvu Asociacija redno spremljajo vse javne razpise s področja kulture in se zavzemajo, da bi bili razpisni mehanizmi v kulturi vključujoči (tudi) do nevladnega sektorja. V javnem pismu, ki so ga poslali kot odgovor na rezultate nedavnih razpisov ministrstva za kulturo ter pogojev, ki so jih ti postavljali ustvarjalcem (kdo se lahko in kdo se ne more prijaviti).

"Skrbi nas dejstvo, da se nevladnemu sektorju jemlje sredstva tudi tam, kjer bi jih sicer lahko bili deležni. Na ministrstvu za kulturo sta bila skoraj istočasno objavljena dva razpisa, ki sta sofinancirana tudi iz Evropskega socialnega sklada (ESS), razlika med njima pa je, da so se na razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« lahko prijavile poleg javnih zavodov tudi nevladne organizacije, medtem ko se na razpis »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021« lahko prijavijo zgolj javni zavodi. Dejstvo je zaskrbljujoče, saj bi zadnji razpis bilo možno prav tako oblikovati na način, da bi se vključilo nevladne organizacije," opozarjajo v Asociaciji in dodajajo, da gre za disktiminatorno obravnavo, saj je na razpisu, na katerem se lahko za sredstva potegujejo tudi nevladne organizacije, možno za zaposlitev pridobiti 6.000 evrov letno, medtem ko so na razpisu Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021, kjer so nevladne organizacije izvzete iz možnosti prijave, letna sredstva, ki se jih podeljuje, veliko višja in znašajo 15.000 evrov.

"Opozoriti je potrebno tudi na terminološko neskladje, saj razpis Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018 govori o podpornem okolju, iz razpisne dokumentacije pa je razvidno, da gre bolj kot ne za aktivno politiko zaposlovanja. S tem sredstva, ki bi bila potrebna za dejansko vzpostavljanje podpornega okolja niso nikoli zares podeljena, saj se jih domnevno podeljuje v okviru sorodnih razpisov, a dejansko z drugačnim namenom, hkrati pa se ta sredstva koristi kot argument, da se ne vzpostavi razpisa, ki bi dejansko bil namenjen sofinanciranju podpornega okolja," nadaljujejo v Asociaciji.

"Razvitost slovenskega nevladnega sektorja v primerjavi z evropskih povprečjem slaba."

V omenjenem društvu poudarjajo, da se je potrebno zavedati, da je razvitost slovenskega nevladnega sektorja v primerjavi z evropskih povprečjem slaba. "V Evropski uniji je med aktivnim prebivalstvom povprečno 5,42% zaposlenih v nevladnem sektorju, v Sloveniji pa zgolj 0,79%. Države EU v povprečju namenjajo 2,20% BDP za sofinanciranje NVO sektorja, v Sloveniji je ta odstotek komaj 0,78 BDP (Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Ministrstvo za javno upravo. 2017. Str. 3 - 4). Podatki kažejo, da je slovenski nevladni sektor podhranjen, prav tako se zmanjšujejo sredstva ministrstva za kulturo, ki so namenjena nevladnim organizacijam. Po zadnjih podatkih, ki so dostopni v dokumentu Analiza financiranja kulture in ga je objavilo ministrstvo za kulturo, so neprofitne organizacije leta 2014 preje 9,94 %, leta 2015 pa zgolj 8,97% proračuna ministrstva za kulturo (Analiza financiranja kulture. Ministrstvo za kulturo. 2017. Str. 32). Tudi nedavno objavljeni štiriletni programski razpis beleži glede na zadnji razpis upad skupno razpoložljivih sredstev. Vse skupaj kaže na slabo sliko nevladnega sektorja v kulturi, zato je ukrep, kjer bi evropska sredstva lahko prejele tudi nevladne organizacije, ministrstvo pa slednje prepreči, nerazumen in v nasprotju z vsemi objektivnimi kazalniki ter primerjavami s praksami v Evropski uniji," so še zapisali.

V društvu Asociacija menijo, da je nerazumno, da se sredstva, pri katerih je udeležen tudi Evropski socialni sklad, ne namenijo vsaj delno tudi nevladnim organizacijam. "V prihodnje nujno, da se vsi mehanizmi, ki to dopuščajo, opredelijo in oblikujejo na način, da se bodo za sredstva lahko potegovale tudi nevladne organizacije. Hkrati pozivamo ministrstvo za kulturo, da predstavi načrte oziroma strategijo spodbujanja zaposlovanja v nevladnem sektorju v kulturi s konkretnimi ukrepi in razpisnimi mehanizmi, ki bodo zajemali vse starostne skupine uporabnikov," so sklenili v javnem pismu.