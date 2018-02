Facebook je prepovedal oglaševanje bitcoina in drugih kriptovalut

Facebook je prepovedal oglase za finančne produkte in storitve, ki so pogosto povezani z zavajajočimi ali goljufivimi promocijskimi praksami

Kriptovaluta bitcoin

© Antana / Flickr

Družba Facebook je prepovedala vse oglase za kriptovalute vključno z bitcoinom, z utemeljitvijo, da morajo biti oglasi varni. Za zavajajoče in goljufive oglase na Facebooku ni prostora, piše v sporočilu uporabnikom. Z novo politiko je Facebook prepovedal oglase za finančne produkte in storitve, ki so pogosto povezani z zavajajočimi ali goljufivimi promocijskimi praksami. Poleg kriptovalut med te produkte in storitve šteje tudi binarne opcije (napovedi, kako se bo določena delnica, index ali dobrina vedla v določenem časovnem obdobju), in primarne izdaje virtualnih valut (ICO).

Za Financial Times so na Facebooku pojasnili, da so se za prepoved odločili po pritožbah uporabnikov. Ustanovitelj Mark Zuckerberg še pred slabim mesecem dni o tehnologiji, ki podpira kriptovalute, ni imel tako slabega mnenja. Povedal je, da bi lahko v prihodnosti tehnologija, ki podpira bitcoin, pomagala izboljšati Facebook.

Kot poroča CNBC, je Facebook novico o prepovedi objavljanja oglasov za kriptovalute objavil potem, ko je agencija Bloomberg objavila, da je ameriška agencija za regulacijo poslovanja (CFTC) ukrepala proti družbi Bitfinex, ki je ena največjih menjalnic kriptovalut na svetu, in družbi za digitalne kovance Tether, ker ju vodijo v glavnem isti ljudje. Komisija za trg vrednostnih papirjev in za nadzor nad poslovanjem z vrednostnimi papirji (SEC) pa je sporočila, da je eno od sodišč potrdilo nujno zamrznitev premoženja banke AriseBank, ki je objavila, da je s prodajo digitalnih kovancev zbrala 600 milijonov dolarjev.

O vdoru hackerjev poroča Reuters. Po njegovih podatkih so hackerji ukradli 532,6 milijona dolarjev s tokijske borze kriptovalut Coincheck. Ta kraja je vnovič sprožila vprašanja o varnosti in regulativni zaščiti rastočega trga z digitalnim premoženjem.

Bloomberg piše, da veliko ljudi ne razume, kako delujejo te borze, zato so vdori problem. Hackerji običajno ukradejo denar z borz s kriptovalutami tako, da najdejo dostop do njihove s spletom povezane denarnice, kjer je shranjeno premoženje strank.